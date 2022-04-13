«الصحة» ترد على نقص أدوية علاج كورونا داخل المستشفيات

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توافر كل أدوية علاج كورونا بكل المستشفيات ولا صحة لوجود أي نقص في أي مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك مخزونا استراتيجيا لكل الأدوية بجميع المستشفيات.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى أكثر من 88%، والسبب الأول في ذلك هو لقاحات كورونا والتوسع في عملية التطعيمات، فتم تطعيم أكثر من 50% من المواطنين وهناك اتجاهات للوصول إلى المستهدف من التطعيم لـ70% على نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن لقاحات كورونا لا يمكن توافرها في الصيدليات نظرا إلى طبيعة تخزينها، وردا على الشائعات التي تداولت لتوفير إحدى الصيدليات للقاحات كورونا أكد أنه لا يوجد لقاحات بالصيدليات، مؤكدا أن التسجيل للحصول على اللقاح يكون من خلالها عن طريق مراكز تلقي لقاح كورونا أو أي وحدة صحية وداخل المولات التجارية الكبرى من خلال الفرق الطبية.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال كل التساؤلات حول الفيروس، والرد عليها من خلال مصادرها الرسمية.