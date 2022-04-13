البابا تواضروس ينعى كاهن الإسكندرية.. ويطالب الأجهزة بحفظ سلام المجتمع

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الألم الذي اعترى الجميع من جراء استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية، منذ أيام، وذلك في مستهل عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وطالب قداسة البابا كل الأجهزة المعنية بالعمل على حفظ سلام المجتمع، ولا سيما فيما يخص مسائل الأديان، مشيرًا إلى حوادث الخطف، وما ينشر في الصحف أو يذاع على القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي، منوهًا إلى الدور الوطني التاريخي للكنيسة القبطية التي حملت دومًا هموم الوطن وتساهم في مواجهة تحدياته عبر التاريخ.