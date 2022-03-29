«تواضروس» و«علام» يفتتحان «الفلك» لرعاية أطفال متلازمة داون بالغربية

افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مشروع الفلك لرعاية الأطفال من أبطال متلازمة داون، وذلك في قرية اكوا الحصة، بمركز كفر الزيات.

جاء الافتتاح بعد مؤتمر تتمضن نبذه عن المشروع، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عبدالهادي القصبى رئيس تضامن النواب، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والانبا بولا مطران طنطا وتوابعها.

أول بطريرك يزور المنطقة

قال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن هذا اليوم بمثابة فرحة كبيرة، ويعد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أول بابا يزور تلك المنطقة، ولنا طموح بأن يكون الفلك له امتداد في باقي محافظات مصر، وذلك بمساعدة وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن مشروع الفلك لرعاية أطفال متلازمة داون، صرح خدمي عظيم ينضم إلى المشاريع الضخمة في محافظة الغربية،. وهذا المشروع يقدم خدمة الى أطفال متلازمة داون بالغربية والمحافظات المجاورة بدون تفرقة بين مسلم ومسيحي، وأن المحافظة محظوظة بمثل هذا المشروع ليكون أول مشروع في مصر والشرق الأوسط متكامل لخدمة اطفالنا متلازمة داون.

المسجد بجوار الكنيسة

قال السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر مرت بأزمات كثيرة ووقوف الكنيسة بجوار الأزهر احبط كل المحاولات التي كانت تسعى إلى زرع أي فتنة بين الشعب المصري، ومن صور الجمهورية الجديدة ايضا الاهتمام بالأطفال أبطال متلازمة داون، وهذا المشروع يجسد المواطنة بين الأطفال حيث يتوفر في الفلك أماكن مخصصة للعبادة سواء مسلمين أو مسيحيين، حيث يتواجد مصلي للمسلمين بجواره الكنيسة