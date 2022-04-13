البابا تواضروس: الجمهورية الجديدة تستهدف تجديد العقول وتصحيح المفاهيم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا نعيش في أيام صيام وعبادة، وشاءت عناية القدير أن تتجاور هذه الأيام المباركة عند جميع المصريين، ولذلك لا يصح ولا يليق أن تُنشر مقالات أو تذاع فيديوهات تمس أو تسيئ إلى أي قطاع من الشعب حفظًا على سلامة المجتمع والاستقرار الذي تشهده بلادنا، ومنعًا من تشويه صورة مصر أمام العالم وأمام أنفسنا أولًا.

الجمهورية الجديدة ليست فقط المشروعات أو الإنجازات العديدة

وأضاف «تواضروس»، في مستهل عظة قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أننا نعيش معًا الجمهورية الجديدة والتي يقود نهضتها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كل المسؤولين في كل القطاعات، هذه الجمهورية الجديدة ليست فقط المشروعات أو الإنجازات العديدة والتي نفرح بها بالطبع ونفتخر بها أيضًا.

المواطنة الحقة وحفظ أواصر الوحدة الوطنية

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «لكنها أيضًا تجديد العقول والأفكار بالتعليم وتصحيح المفاهيم وتنمية الإنسان ثقافيًّا ومجتمعيًّا والحض على تقوية العيش المشترك والمواطنة الحقة وحفظ أواصر الوحدة الوطنية التي هي أثمن ما عندنا في مصر، وتجريم كل مَنْ يُسيئ أو يمس هذه الأمور في البلاد ونحو العباد».

نصلي دائمًا في كل المناسبات من أجل مصر الوطن والإنسان

وأوضح أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الكنيسة الوطنية التي تحمل هموم الوطن وتشترك في مواجهة تحدياته عبر التاريخ ومعدنها الأصيل شاهد على دورها العميق في خدمة الوطن وحمايته وصون كرامته وتقديم الصورة المشرقة عنه داخليًّا وخارجيًّا، «نصلي دائمًا في كل المناسبات من أجل مصر الوطن والإنسان لأن الدين للديان والوطن للإنسان، حفظ الله بلادنا العزيزة من كل شر».