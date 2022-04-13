انهيار ابنتي نيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12

بدأت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12، بطولة الفنانة نيللي كريم، بلقطة «فلاش باك» لما قبل الطلاق، بين فاتن، وسيف الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، بسبب خلافهما حول تحكم والدته في أدق تفاصيل حياتهما، حتى بالأمور المادية والمعاملات المالية.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12

وخلال تسلسل أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12، استسلمت فاتن للحظات وقررت العودة لطليقها بعدما تأكدت أن النفقة قد لا تزيد عن 500 جنيه، قبل أن يمنعها أحد الأشخاص الذي يعمل طبيبا بيطريا، وتعهد بمساعدتها، خاصة عقب رفض ابنتيها العودة لوالدهما، وانهيارهما.

ولا تزال صداقة فاتن والشيخ يحيى الذي يجسد دوره محمد الشرنوبي، قائمة خلال أحداث المسلسل.

وانتهى مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12، بتعرض إحدى صديقات فاتن للاعتداء الجسدي من زوجها بسبب لعبه «القمار».