خبيرة التجميل نانسي زيدان تتحول لـ فاتن أمل حربي (فيديو)

استطاعت خبيرة التجميل نانسي زيدان، الشهيرة على موقع «تيك توك»، أن تبهر متابعيها كعادتها، إذ استطاعت أن تحول نفسها بالماكياج لشخصية «فاتن»، التي تجسدها نيللي كريم هذا العام، في مسلسل فاتن أمل حربي.

خبيرة تجميل تتحول لنيللي كريم في مسلسل فاتن أمل حربي

ونشرت «نانسي» مقطع فيديو لها، وهي تتحول لشكل الفنانه نيللي كريم في المسلسل الرمضاني «فاتن أمل حربي».

مسلسل فاتن أمل حربي

تدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي، حول معاملة الرجل لزوجته السيئة، التي تؤدي إلى الطلاق، وبعدها تبدأ رحلة الزوجة مع المحاكم، لتوفير مصاريف المعيشة لأبنائها، في حين رفض الزوج إعطائهم أي حقوق.

مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، وخالد سرحان، من تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل، ويعرض على شاشة قناة «سي بي سي»، في تمام الساعة 7:35 مساءً، والإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.