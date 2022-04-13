مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة ما زالت تحظى بمتابعة واهتمام عدد كبير من الجمهور، خاصة بعدما عرضت الأحداث السابقة من حلقة أمس فلاش باك من حياة نيللي كريم، إذ تعرضت للعنف من قبل زوجها لتعليقها صورة مو صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، حيث اعتبر زوجها صورة صلاح بملابس رياضية «عرى» لا يجب أن يكون في غرفة ابنته.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 12 والقنوات الناقلة

وردت فاتن أمل حربي على أفعال زوجها بالسخرية، مؤكّدة أنَّ الابنتين يتعلقان بمحمد صلاح، ويتطلعن إلى النجاح مثله، كما أنَّهما يحرصان على ممارسة الرياضة حبًا فيه.

ويأتي مسلسل فاتن أمل حربي حصريًا على شاشة سي بي سي خلال الأوقات التالية:

- العرض الأول لمسلسل فاتن أمل حربي يكون في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- الإعادة الثانية للمسلسل في تمام الساعة 10:15 صباحًا.- كما يذاع المسلسل أيضًا على منصة watch it.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في مسلسل فاتن أمل حربي عدد من أبرز الفنانين منهم، الفنانة نيللي كريم، وشريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي.