تفاصيل الجلسة الأولى في دعوى جوني ديب وآمبر هيرد: وصفته بـ«عجوز سمين»

عاد الثنائي جوني ديب وآمبر هيرد إلى قاعات المحاكم مرة أخرى، وذلك بعد ما رفع النجم الأمريكي دعوى قضائية يتهم فيها زوجته السابقة بتلفيق اعتدائه عليها لتعزيز صورتها في هوليوود، وطالب بتعويض يبلغ 50 مليون دولار.

بينما قامت «هيرد» بدورها بمقاضاته بدعوى مضادة بقيمة 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة على مدار سبعة أسابيع.

في بداية المرافعات الافتتاحية في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، قالت كاميل فاسكيز، محامية «ديب»، للمحلفين إن «هيرد» كانت المعتدية طوال العلاقة وبدأت تظهر نفسها كضحية، بمجرد أن طلب منها ديب الطلاق في محاولة «لتجنب الإذلال»، متابعة: «إنها مهووسة بصورتها العامة، تعيش وتتنفس هذا الدور منذ سنوات وتستعد لتقديم أداء حياتها»، وفقا لما نشره موقع «BBC».

بينما زعم محامو هيرد أن الممثلة تعرضت لمضايقات عاطفية ولفظية وجسدية على يد «ديب»، وقال المحامي بن روتنبورن إن الممثل الأمريكي يريد أن يطاردها ويدمر حياتها المهنية.

تفاصيل الجلسة الأولى في دعوى جونى ديب وآمبر هيرد

وفي قضية جوني ديب وآمبر هيرد، كانت كريستي ديمبروفسكي، أخت جوني ديب الكبرى، أول من حضر إلى منصة الشهود، وردت على أسئلة من محامي ديب، إذ وصفت طفولتها بالمتقلبة بسبب الإساءة التي تعرضت لها والدتهما، قائلة: «كانت أمي تصرخ، كانت تضرب أبي وتسبه»، ولكن شقيقها لم يقاوم أبدا.

120 شاهدا أمام المحكمة في دعوى جونى ديب

وصفت ديمبروفسكي شقيقها الشهير بأنه أخ لطيف ومحب، وابن وأب لطفليه، مؤكدة أنها لاحظت تغير سلوك شقيقها أثناء علاقته مع أمبر هيرد «بدا حزينا»، إذ كانت تهين ديب في كثير من الأحيان، وروت واقعة كانت شاهدة عليها أرادت شركة «ديور» أن يقوم «ديب» ببطولة حملة إعلانية، رد عليه زوجته السابقة: «لماذا تريد ديور التعامل معك؟ ليس لديك أسلوب»، وأضافت شقيقته أن زوجته السابقة وصفته بـ «رجل عجوز سمين».

وتعتبر «ديمبروفسكي» هي الأولى من بين 120 شاهدًا تقريبًا سيجرى استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في فرجينيا خلال الأسابيع المقبلة، مما يساعد في رسم حسابات متنافسة لعلاقة جوني ديب وأمبر هيرد.