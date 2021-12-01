مهرجان القاهرة السينمائي ينفي حضور جوني ديب ختام المهرجان

نفى الناقد أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، ما تردد حول حضور النجم الأمريكي جوني ديب حفل ختام الدورة الـ43 من المهرجان، في 5 ديسمبر المقبل، وأوضح في تصريحاته لـ«الوطن»، أن إدارة المهرجان تضع عددا من الأسماء النجوم العالمين الذين ترغب في حضورهم للمهرجان، ويبدأ التواصل معهم، وكان النجم الأمريكي من الأسماء المقترحة هذا العام.

أندرو محسن: حفل ختام «القاهرة السينمائي» دون نجوم عالميين

وأضاف أندرو محسن لـ«الوطن»: «كنا نتمنى بالطبع حضوره في ختام فعاليات المهرجان، ولكن تعذر تواجده»، وعن وجود أي مفاجأت أو ضيوف عالميين في حفل ختام المهرجان الذي يسدل الستار على دورته الـ43، يوم الأحد المقبل، نفى ذلك، قائلا: «سيكون حفل الختام دون ضيوف».

وتدولت عدد من المواقع الفنية على مدار الساعات الماضية، خبر حضور الفنان الأمريكي جوني ديب حفل ختام المهرجان، حيث كان من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة بصحبة فريق العمل الخاص به.

وواجه النجم العالمي إلى مشاكل عديدة هددت مسيرته المهنية بسبب اتهامات زوجته السابقة آمبر هيرد ضده بالعنف المنزلي، حتى وصل الأمر إلى مقاطعته داخل هوليوود، وارتفعت أصوات طالبت مهرجان سان سيباستيان السينمائي، بإلغاء تكريمه، بعد الإعلان عن حصوله على جائزة «دونوسيتا» التي تعتبر أعلى تكريم من المهرجان الإسباني، أغسطس الماضي.

قصة جوني ديب وآمبر هيرد في فيلم وثائقي على «ديسكفري+»

وعلى الجانب الآخر، تستعد قناة «ديسكفري+» إلى طرح فيلم وثائقي من حلقتين بعنوان «Johnny vs Amber»، يتطرق إلى علاقة الحب بين جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، التي وصلت الاتهامات المتبادلة إلى أروقة المحاكم، وسيتضمن الفيلم الوثائقي مقابلات مع محامين معنيين من كلا الجانبين، وشهادات من المقربين من الزوجين السابقين، كما ستفحص لقطات واسعة وتسجيلات صوتية صوّرها الزوجان بأنفسهما، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».