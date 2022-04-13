أماكن استخراج فيش وتشبيه كمبيوتر وخطوات الحصول عليه أون لاين

عندما يتقدم أحد الأفراد إلى وظيفة جديدة، تحرص المؤسسات والشركات والهيئات على طلب الفيش والتشبيه، ما يجعل الكثير من الراغبين في التقدم لوظائف خالية والحصول على فرصة عمل يبحثون عن أماكن استخراج فيش وتشبيه كمبيوتر، حتى يتم إرفاقه للمستندات المطلوبة، إذ أن وزارة الداخلية تتيح الكثير من المنافذ المختلفة في جميع المحافظات المختلفة، والتي يمكن استخراج الفيش والتشبيه من خلالها.

واهتماما بما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أماكن استخراج فيش وتشبيه كمبيوتر والمستندات المطلوبة لذلك، فضلا عن خطوات استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها، والتي جاءت كالتالي:

أماكن استخراج فيش وتشبيه كمبيوتر

- تتيح وزارة الدخلية للمواطنين فرصة استخراج فيش وتشبيه من خلال مديريات الأمن الخاصة بكل محافظة على حدى.

- كما تتيح الوزارة أيضا فرصة الحصول على الفيش والتشبيه من مكاتب السجلات المدنية المختلفة.

- كما يمكن استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه

- بطاقة الرقم القومي، أو جواز سفر ساري المفعول.

- شهادة ميلاد لمن دون 16 عاما.

- صورة شخصية مقاس 4*6.

- بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

خطوات استخراج فيش وتشبيه إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية من هنـــــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالراغب في استخراج الفيش والتشبيه، أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الخدمة الخاصة باستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وإدخال البيانات والمعلومات اللازمة، حتى يتم إصدار صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيا للراغبين في ذلك.