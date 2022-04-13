عاجل.. إيني تعلن عن كشف بترولي جديد في مصر

أعلنت شركة إيني اكتشافات نفطية وغازية جديدة في امتيازات مليحة، في الصحراء الغربية بمصر، لما يقرب من 8.500 برميل/ يوم من المكافئ النفطي.

ربط هذه الاكتشافات الجديدة بالإنتاج

وأضافت شركة إيني في بيان، أنه تم ربط هذه الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، بما يتماشى مع إستراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية، مما يسمح بتعظيم فرص الاستكشاف القريبة من البنى التحتية الموجودة.

وتم الحصول على النتائج من خلال بئر Nada E Deep 1X، والذي واجه 60 مليونًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في تكوينات علم البويب وخطابة وطباشيري الجوراسي، وبئر Meleiha SE Deep 1X، والذي وجد 30 مترًا من صافي مدفوعات الهيدروكربون في رمال العصر الطباشيري الجوراسي تكوينات مطروح وخططة، وبئر إيمري ديب 21، الذي واجه 35 مترًا من صافي رواتب الهيدروكربونات في الأحجار الرملية الضخمة في علم البويب.

8 آبار استكشافية في عام 2021

وهذه النتائج، التي أضيفت إلى اكتشافات إيني عام 2021 لما مجموعه 8 آبار استكشافية، أعطت 75% من معدل النجاح، مما يؤكد على إمكانات المنطقة. أنشطة الاستكشاف الأخرى في الامتياز جارية مع مؤشرات واعدة.

مع هذه الاكتشافات، تواصل Eni، من خلال AGIBA، وهي مشروع مشترك بين Eni وEGPC، متابعة استراتيجيتها للمجال القريب بنجاح في الحوض الناضج للصحراء الغربية، بهدف تعظيم الإنتاج من خلال احتواء تكاليف التطوير وتقليل الوقت اللازم للتسويق.

إيني تجدد التزامها في الصحراء الغربية

بالإضافة إلى ذلك، تجدد إيني التزامها في الصحراء الغربية من خلال الاستحواذ الأخير على كتلتين للتنقيب مع التخطيط في عام 2022 لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد عالي الدقة في امتياز مليحة، يهدف أيضًا إلى التحقيق في إمكانات الغاز في المنطقة، تتماشى مع أهداف تحول الطاقة.

تتواجد Eni في مصر منذ عام 1954، حيث تعمل من خلال شركة IEOC التابعة. تعد الشركة حاليًا المنتج الرئيسي في البلاد بإنتاج من الأسهم يبلغ نحو 360 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًا. تماشيا مع إستراتيجية net-zero بحلول عام 2050، تشارك Eni في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك تطوير مصانع CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.