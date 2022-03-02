«إيني» الإيطالية تعتزم الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا

تعتزم شركة إيني النفطية الإيطالية، الانسحاب من خط أنابيب غاز يربط روسيا بتركيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، طرح أعضاء جمهوريون في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لحظر شراء الولايات المتحدة النفط من روسيا، وقال السناتور روجر مارشالفي بيان: «قبل كل شيء، يحتاج الرئيس جو بايدن إلى استئناف إنتاج الطاقة الأمريكية ووقف تمويل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أوكرانيا من خلال الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت أسعار النفط، قفزت، أمس الثلاثاء، أكثر من 7%، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، رغم تعهد «وكالة الطاقة الدولية» بإطلاق 60 مليون برميل من الاحتياطيات، وفقا لمات ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

عقود خام برنت تسجل عند التسوية 104.97 دولار

وأنهت عقود «خام برنت» القياسي العالمي، جلسة التداول مرتفعة 7.0 دولارات، أو 7.1 %، لتسجل عند التسوية 104.97 دولار للبرميل،أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس 2014، بالتوازي مع قفز عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.69 دولار، أو 8 %، لتبلغ عند التسوية 103.41 دولار للبرميل.

وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، خاصة اليابان والولايات المتحدة، وافق في وقت سابق، ؤعلى سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها، بدعوى محاولة كبح زيادات الأسعار رفعت الخامين القياسيين فوق 100 دولار للبرميل

وقالت وكالة «رويترز» للانباء، مساء أمس الثلاثاء، إن هناك مخاوف حقيقية بشأن تعطلات للإمدادات من روسيا، على خلفية عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا .

وكانت شركة «آبل» الأمريكية، أعلنت أمس الثلاثاء تعليق بيع كل منتجاتها في روسيا، فيما حظر «سناب شات» جميع الإعلانات التجارية على الموقع في روسيا وبيلاروسيا.

وكان «البنك الدولي»، اعلن في وقت سابق، أنه سيرصد مساعدات مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها 3 مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.

200 مليون دولار ستخصص للصحة والتعليم

وأوضح «البنك الدولي» في بيان مشترك مع «صندوق النقد»، أن هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة بقيمة 200 مليون دولار ستخصص للصحة والتعليم.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأوكرانية في تونس فتحها حسابا بنكيا لمن يرغبون في تقديم التبرعات المالية للإسهام في تمويل المساعدات الإنسانية في أوكرانيا.

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