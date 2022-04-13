المرجع الصرخي.. من هو ولماذا دعا لهدم المزارات الدينية الشيعية في العراق؟

كثر التساؤل عن المرجع الصرخي بعدما ألقت قوات الأمن العراقية، أمس، القبض على خطيب صلاة الجمعة علي المسعودي التابع للمرجع الديني الشيعي محمود الصرخي، في بابل، بعد دعوته إلى هدم المراقد والمزارات الدينية الشيعية باعتبارها مخالفة للدين الإسلامي.

وأغلق المحتجون الغاضبون في بغداد عددا من المساجد والمقرات التابعة للمرجع الصرخي، كما أضرمت النيران بعدد منها في بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية فمن هو المرجع الصرخي.

من هو المرجع الصرخي؟

- اسمه محمود الحسني الصرخي.

- ولد في مدينة الكاظمية بالعراق عام 1964.

- حصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بغداد في عام 1987.

- حضر بعض الحلقات الدينية في مدينة النجف، وكان من بين طلبة والد مقتدى الصدر محمد صادق الصدر.

- انضم الصرخي لمليشيا جيش المهدي في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

- انفصل الصرخي عن تيار الصدر ونفذ أنصاره عددا من العمليات ضد القوات الأمريكية في جنوب العراق.

- اشتهر الصرخي بآرائه المناهضة للأحزاب التي تحكم العراق منذ عام 2003، وينتقد مواقف آية الله علي السيستاني الذي يعد أكبر مراجع الشيعة في العراق والعالم.

المرجع الصرخي زادت شهرته بعد عام 2004

- زادت شهرته وبات صوتا ومرجعية لدى بعض شيعة العراق بعد عام 2004، ولكن معظم رجال الدين الشيعة في العراق، يجمعون على أنه لا يملك صفة المرجعية التي تبيح للناس تقليده.

- وصفت برقية لموقع ويكيليكس تعود لعام 2006 الصرخي، بأنه: رجل دين متطرف، والمليشيا التابعة له جيش الحسين، هي الأكثر عداء لإيران إذ لا يخفي الرجل معارضته الشديدة للسيستاني وللمجلس الإسلامي الأعلى في العراق.

- ويعرف عن نفسه بأنه مرجع شيعي عراقي عربي ينتمي إلى طائفة الشيعة الإثنى عشرية، ولديه عشرات آلاف الأتباع الذين يُطلق عليهم الصرخيين.

- يصفه خصومة بأنه مشعوذ وقائد عصابة بعثية.

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمهل الصرخي ثلاثة أيام للتبرؤ من المسعودي، وإلا فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية، حسب تعبيره.