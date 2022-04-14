وظائف خالية في بنك الإسكندرية لراغبي العمل في المجال المصرفي.. الشروط

أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لعدد من الوظائف الخالية للعمل في فروع البنك المختلفة، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وبشكل خاص هؤلاء الذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي، إذ يحرص بنك الإسكندرية دائما على توفير فرص عمل للشباب بشكل دائم.

وأوضح البنك في أعلانه عن الوظائف الخالية تفاصيل فرص العمل التي أعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة المصرفية ذات الصلة بالموارد البشرية، لا سيما في عمليات وأدوات إدارة أداء الموظفين.

- القدرة على القيادة والعمل في فريق متكامل.

- قدرة جيدة في البحث والتحليل.

- مهارات ممتازة في مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات الاتصال والعرض التقديمي وإعداد التقارير ممتازة.

- القدرة على التخطيط والتنظيم والتنسيق وتعدد المهام والأولويات تحت الضغط مع الحد الأدنى من الإشراف.

مسئوليات الوظائف الخالية

- تصميم وتنفيذ ومراقبة إدارة الأداء لتمكين الموظفين والفرق من فهم أهداف البنك وتحديد كيفية مساهمة المخرجات الفردية والجماعية في تحقيق أهداف البنك.

- إدارة قياسات الأداء وأنشطة التقييم السنوي وتقديم التوجيه المناسب بشأن عملية تقييم الأداء.

- إدارة تنفيذ دورة تقييم أداء البنوك لأنظمة الحوافز وغير التحفيزية لجميع الموظفين.

- المراقبة المستمرة وتحديث نظام تقييم الأداء الداخلي لضمان توافقها مع المستويات الوظيفية المختلفة من خلال (التعيينات الجديدة، النقل، الإعارات، الترقيات، الاستقالات).

- التأكد من أن المديرين في مرحلة تحديد الأهداف يكتبون أهداف أداء و (مؤشرات الأداء الرئيسية) واقعية وقابلة للقياس لكل وظيفة داخل المنظمة.

- يساهم بالخبرة في تطوير وتقديم كتيبات وسياسات وإجراءات التدريب على تقييم الأداء.

- تطوير مجموعة أدوات التوعية والتدريب على "استخدام النظام" (مقاطع فيديو وكتيبات) للمستخدمين.

- استخراج وتحليل التقارير اللازمة لضمان أداء النظام ودقته.

- مراقبة نسبة إنجاز مراجعات الأداء السنوية وما إلى ذلك. النسب المئوية لمنحنى الجرس (لا توجد اختلافات).

- الإشراف على تنفيذ مقاييس الأداء الرئيسية والكفاءات الأساسية والقيم الأساسية في نظام تقييم الأداء.

- فحص وتحليل شكاوى واعتراضات الموظفين على نتائج تقييم الأداء والرد عليها.

- إنشاء مقاييس رئيسية لتحديد الكفاءات والمهارات المطلوبة لكل دور إلى جانب تخطيط الأداء الفردي لتعيين إطار عمل مؤشرات الأداء الرئيسية.

- الدعم في تطوير برامج التخطيط التعاقبي من خلال تحديد احتياجات رأس المال البشري لمديري الصف الأول والثاني الرئيسيين ، وتحديد الكوادر ذات الإمكانات العالية وفقًا لمعايير محددة ووضع خطة تطوير محددة للخلفاء.

- المشاركة في المشاريع مع الشركة الأم بما في ذلك توطين السياسات والإجراءات بما يتماشى مع جميع الوظائف الداخلية ذات الصلة.

- إدارة عملية برنامج التنقل الدولي، وتحديد المرشحين المؤهلين بعد التصفية إذا كانوا يستوفون معايير الوظائف المشتركة المتاحة من الشركة الأم.