التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بمحافظة الغربية.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة محافظة الغربية لشغل العديد من الوظائف بنطاق جهات عمل حكومية بالمحافظة، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ولسد العجز في الأماكن الشاغرة في هذه الجهات، حيث ستكون تابعة لجهة العمل الطالبة للإعلان ولشغل الوظيفة وهي محافظة الغربية، كما تندرج الوظائف المعلن عنها تحت بند المجموعة الوظيفية: وظائف تخصصية، والمجموعة النوعية: وظائف قيادية.

الإعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية

«الوطن » تستعرض الوظائف المعلن عنها من جانب بوابة الوظائف الحكومية التي يشرف علي إدارتها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على النحو التالي :

وظيفة مديرعام الشئون الهندسية بمركز ومدينة المحلة الكبرى

*وصف الوظيفة:

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز ومدينة المحلة الكبرى .

- يختص شاغلها بالإشراف على توجيه اعمال الإدارات الهندسية والتنظيم والمشروعات والمرافق وادارة الصرف الصحى .

- القيام بالواجبات والمسئوليات طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة.

* المهارات المطلوبة والأساسية:

- القدرة على التحدث وتمثيل الوحدة .

- القدرة على الإشراف على الادارات الهندسية ويقوم بتخطيط برامج العمل لهذه الادارات والتنسيق والرقابة والمتابعة ويقوم بإجراء الاتصالات بغرض التحدث وتمثيل المحافظة في الشئون الهندسية.

- القدرة على القيادة والتوجيه.

* المهارات الفنية:

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية بما يتلائم مع طبيعة عمله .

- القدرة علي التعامل مع الحاسب الالي .

- الالمام بالقوانين واللوائح التى تحكم العمل .

- اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووفقا لأحكـــام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

- القيام بما يسند اليه من اعمال في وظيفته .

- اجتياز المقابلة الشخصية .

* سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدرها عام علي الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ)أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الاقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للعاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

* شروط المؤهل للمتقدمين

- مؤهل هندسى عال مناسب

* المستندات المطلوبة:

- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الغربية مرفقا به المستندات التالية

8 ملفات «أصل + 7 صور للملفات + 8 صور شخصية مدون عليها اسمه».

شروط تقدم العاملين بالجهاز الإداري للدولة للوظائف المتاحة

بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة :

* بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موضح فيه : «الاسم رباعي – المؤهل العلمي وتاريخه والمؤهلات الإضافية وتاريخها – تاريخ التعيين – تاريخ الميلاد – تاريخ الإحالة للمعاش – الدرجة الحالية وتاريخ الحصول عليها – الوظيفة الحالية وتاريخ شغلها – المجموعة النوعية – تقارير كفاية الاداء عن الثلاث سنوات الأخيرة على ان يكون بمرتبة «ممتاز» - الجزاءات إن وجدت حتى ولو تم محوها «القرار وتاريخه – سبب الجزاء – تاريخ المحو: في حالة محو الجزاءات» حتى فى حالة المحو وعلى ان يشتمل بيان الحالة بند كافة البيانات والمستندات تقع صحتها عل مسئولية الجهة الادارية .

* شهادة قانونية من الشئون القانونية والموارد البشرية بالجهة تفيد بعدم إحالة المتقدم للمحاكمة الجنائية والتأديبية طوال حياته الوظيفية معتمدة ومختومة من رئيس المصلحة .

* بيان بأبرز الإنجازات والاسهامات السابقة علي مدار حياته الوظيفية .* مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها وفقا للنموذج الصادر فى شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري.

* صورة بطاقة الرقم القومي سارية معتمدة ومختومة على الجهتين .

* الخبرة النوعية والزمنية من تاريخ التعيين حتى الآن.

* الوظائف الإشرافية التي تم شغلها قبل التقدم.

* الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها.

* العلاوات التشجيعية وتاريخ الحصول عليها.

* خطابات الشكر والتقدير على أن يرفق صورتها.

* الاجازات بدون مرتب بدايتها ونهايتها والغرض منها.

* صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التنظيم والإدارة بالغربية.

* أي بيانات اخري يرى المتقدم إضافتها .

* لابد من توافر كافة الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند بداية صدور الإعلان .

شروط تقدم غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة للوظائف المتوفرة

بالنسبة لغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة :

- بيان عن ابرز انجازات المتقدم واسهاماته فى مجال التخصص والقدرة على التجديد والابتكارات مدعما بسيرة ذاتية وبالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت .

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لمديرية التنظيم والإدارة بالغربية

- مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها وفقا للنموذج الصادر فى شأنه قرار وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية معتمدة ومختومة على الجهتين

- الدورات التدريبية ومدتها ونوعها ومكانها

ويتم فحص كافة المستندات بعد انتهاء مدة التقديم جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة بيانات الإعلان

بداية الإعلان:2022/04/03

نهاية الإعلان:2022/05/12

العدد المطلوب:1

بيانات الإتصال: تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد الى الامانة الفنية للجنة الوظائف والقيادات بمديرية التنظيم والادارة محافظة الغربية - أمام بوابة استاد طنطا الرياضي يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحد

وظيفة مدير عام الدراسات الفنية

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للدراسات الفنية التابعة للمحافظ بديوان عام المحافظة .

- يختص شاغلها بالإشراف العام على دراسة المقترحات المقدمه للمحافظ ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان .

- القيام بالواجبات والمسئوليات طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة .

شروط المؤهل

مؤهل عال مناسب

العدد المطلوب:1

مدير عام شئون المجالس واللجان والمؤتمرات

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لشئون المجالس والمؤتمرات التابعة للسكرتير العام بديوان عام المحافظة .

- يختص شاغلها بالإشراف على انشطة المجالس المحلية واللجان والمجالس والمؤتمرات بالديوان العام.

- القيام بالواجبات والمسئوليات طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة .

شروط المؤهل

مؤهل عال مناسب

العدد المطلوب: 1

بيانات الإتصال: * تسلم الطلبات والمستندات مستوفاه باليد الى الامانة الفنية للجنة الوظائف والقيادات بمديرية التنظيم والادارة محافظة الغربية - أمام بوابة استاد طنطا الرياضي يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.

وظيفة مدير عام حماية أملاك الدولة

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالديوان العام التابعة لرئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ بالديوان العام .

- يختص شاغلها بالإشراف العام على جميع املاك الدولة في نطاق المحافظة والحفاظ عليها وإزالة التعديات عليها .

- القيام بالواجبات والمسئوليات طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة .

المهارات المطلوبة:

القدرة على التحدث وتمثيل الوحدة .

القدرة على اعداد البيانات والمعلومات واعداد الخرائط والمستندات الخاصة بأملاك الدولة بدائرة المحافظة وإجراءات المعاينة لأملاك الدولة وتحديد موقعها وحدودها على خرائط المساحة واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحمايتها وإزالة التعديات عليها .القدرة على القيادة والتوجيه.

شروط المؤهل: مؤهل عال مناسب

وظيفة مديرعام الإدارة العامة للعلاقات العامة

وصف الوظيفة:

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للعلاقات العامة.

- يختص شاغلها بالتوجيه والإشراف العام على اعمال العلاقـــــــات العامة والصحافة والإعلام والعلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية.

- القيام بالواجبات والمسئوليات طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة.

المهارات المطلوبة:

* القدرة على التحدث وتمثيل الوحدة

* القدرة على تنفيذ البرامج المختلفة في شتى القطاعات وتوجيه الإعــــلام في شتى صوره «صحافة / إذاعة/ تلفزيون / مكتبات / نشرات / مؤلفات عن نشاط الوحدة ) وكذا الإشراف علـى تنفيذ أوجه الإنفــــــاق بشأن الاعتمادات المخصصة للعلاقات العامة في حدود التوجيهات الصادرة كما يشرف علـى المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمهرجانات بكافة انواعها

مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

وصف الوظيفة:

- تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام.

- يختص شاغلها بالإشراف على توجيه اعمال إدارات التخطيط العمرانى والتنظيم والمشروعات والمرافق.

- القيام بالواجبات والمسئوليات طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: القدرة على التحدث وتمثيل الوحدةالقدرة على الإشراف العام على إدارات المرافق والتخطيط العمرانى والتنظيم والمشروعات القدرة على القيادة والتوجيه.

شروط المؤهل

مؤهل هندسي عال مناسب