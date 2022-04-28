فتة وفول وفلافل على السحور.. «مازن» لبناني يحي عادات بلاده في رمضان

لشهر رمضان طقوس خاصة وفريدة في ذاكرة ووجدان المصريين على مختلف العصور، أصبغوه بمظاهر ومعان جعلته مختلفا عن سائر البلدان، وهناك عائلات كثيرة من مختلف دول العالم تقيم بمصر منذ سنوات طويلة، ولم تكن طقوس وعادات رمضان غريبة عليهم، ومنهم مازن الأطرش لبناني الجنسية.

قبل 4 سنوات جاء صاحب الـ50 عاما إلى مصر ليستقر في القاهرة ويصبح واحدا من سكانها، وقبل قدوم شهر الخير يبدأ في تجهيز الاحتياجات الرمضانية المختلفة: «عندنا شوربة العدس الأصفر ودي عشان فيها حديد الفتوش والكبسة و الدجاج ودي أكلة أساسية وعندنا أسمها المغربية ودي بتكون بالفراخ واللحمة مع بعض».

طبيعة السحور في لبنان

أما عن طبيعة السحور في دولة لبنان، فيتم تقديم الفول والمنقوش والفتة والفلافل: «الفتة ودي عبارة عن لبن وحمص والخبز المحمص وبنعمل الفلافل والفول والمناقيش لازم على السحور ودي عاملة زي البيتزا»، مشيرا إلي أن مشروب الجلاب والتمر الهندي من المشروبات الأساسية.

عادات رمضان في لبنان

العادات الرمضانية في لبنان لها عبق خاص إذ بعد تناول الأقطار تقصد أغلب العائلات الكافيهات لقضاء السهرات الرمضانية: «بعد الإفطار بنروح نقعد في الكافيهات ونسهر فيها أكثر من القعدة في البيت وكمان أغلب الشغل بيكون بالليل وفي النهار الناس بتريح»، لافتا إلى أن العزومات العائلية تبدأ بعد أول 10 أيام من الشهر الكريم.

رمضان في مصر

دائمًا ما كانت طقوس مصر الرمضانية وروحانياتها سببا في تميزها عن غيرها من الدول، وهذا ما جعل «مازن» ينجذب للروحانيات الرمضانية والفانوس المصري والزينة المصرية: «رمضان في مصر حلو كتير وخصوصا بعد الإفطار وكمان الأجواء في الحسين وخان الخليلي وحبيت السحور اللي بيكون في الشارع»، متابعا أنه لا يوجد فوانيس رمضانية في لبنان.