انطلاق معرض فيصل الرمضاني العاشر للكتاب غدا

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب لافتتاح معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته العاشرة، وذلك في التاسعة مساء غد الثلاثاء، بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وهيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وسالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو.

جهات مشاركة في معرض فيصل

يقام المعرض بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل على مساحة 3000 متر مربع، ويشارك به 33 ناشرا؛ منهم قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين، وعدد من دور النشر الخاصة.

سعر الكتاب يبدأ من جنيه

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة.

كما يضم المعرض جناح مبادرة ثقافتك كتابك، الذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه وحتى 20 جنيها.

ويصاحب المعرض نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا يبدأ بفرقة التنورة التراثية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتشارك فرقة النيل للإنشاد الديني، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، والحرية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى والآلات الشعبية وغيرها.

كما يشهد المعرض عدة ندوات ثقافية تستهل بندوة بعنوان الشكر حقيقته وأثره في حفظ النعم، مع محمد عبد العال الدومي، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى النشاط الخاص بالطفل ويضم ورش فنية وتعليمية وعروض الأراجوز والعرائس، ولأول مرة في معرض فيصل ركن خاص بنظارات VR لعرض إحدى قصص الأطفال.

ويستمر المعرض حتى 21 رمضان، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.