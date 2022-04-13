ذوو الهمم يخطفون الأنظار في افتتاح معرض فيصل العاشر للكتاب

نجح أطفال فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة بقيادة الفنانة وفاء الحكيم، التابعة للبيت الفني للمسرح، في خطف الأضواء والاستحواذ على انتباه جمهور معرض فيصل العاشر للكتاب، من خلال الفقرة الفنية التي قدموا خلالها العديد من الأعمال الغنائية والتابلوهات التعبيرية، التي تؤكد امتلاكهم مواهب متفردة.

افتتاح معرض فيصل للكتاب

جاء ذلك في حضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على هامش افتتاح معرض فيصل الرمضاني للكتاب في دورته العاشرة.

وزيرة الثقافة تؤكد مساندة ذوي القدرات الخاصة

وأشادت «عبد الدايم»، بالمستوى الفني لأبناء فرقة الشمس، وقالت إن أصحاب الهمم نماذج للخير والسلام، موضحة أن استراتيجية عمل وزارة الثقافة، تضم مسارات لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع بشكل طبيعي، من خلال مختلف ألوان الإبداع، مشيرة إلى أن الفعاليات التي تعدها مختلف القطاعات، تعمل على تبني الموهوبين منهم، وإبراز طاقاتهم، مؤكدة استمرار الرسالة السامية المتمثلة في دعمهم ومساندتهم.