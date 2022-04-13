ركن الطفل في معرض فيصل للكتاب.. فنون ومواهب تهدف لخدمة القراءة

في دورته العاشرة بات معرض فيصل للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الجيزة عيدا ينتظره أهالي المنطقة، في شهر رمضان من كل عام، ولذلك يشهد إقبالا كثيفا من الزائرين منذ الساعات الأولى لافتتاحه ويغلب على الزيارات الطابع الأسري، خاصة هذا العام، بعد توسع وتكثيف النشاط المقدم للأطفال، والذي يشمل العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.

نشاط الطفل في خدمة القراءة والمعرفة

حددت الدكتورة والكاتبة إيمان سند، المشرف على نشاط الطفل في معرض فيصل للكتاب، الهدف الرئيسى من الفعاليات.

أبرز فعاليات الأطفال المصاحبة لمعرض فيصل للكتاب

وأضافت سند في تصريحات إلى «الوطن» أنه بعد نجاح الفعاليات في الدورة الماضية من المعرض، والإقبال الكثيف من الأطفال برفقة أهاليهم على زيارة المعرض تم توسعت المساحة المقدم عليها فعاليات الأطفال، وإضافة ركن خاص بنظارات V R ثلاثية الأبعاد، لعرض قصص الأطفال، ويتم تقديم قصة «الهدهد يمتلك تاجا» للكاتب عبد التواب يوسف من خلال هذه التقنية والتي لاقت إقبالا كبيرا في الدورة الماضية من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتابعت سند: «ورشة لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع فرقة الشمس التابعة للبيت لفني للمسرح، يقدمون مسرحية حصالة فارغة، وكورال سيد درويش الذي يقدم فقرات غناء لمواهب من الفرقة، بإشراف الفنانة وفاء الحكيم مديرة فرقة الشمس، وهناك ركن الفنون التشكيلية، ومطبوعات ورسم وتلوين وصناعة فوانيس بسيطة وباستخدام خامات مختلفة من الفوم والخشب والورق والأريكيت، والتنوع إرضاء جميع الأذواق».

على مدار أيام المعرض الذي يمتد إلى يوم 21 رمضان الجاري، يقدم ركن الطفل العديد من الحفلات من بينها فقرات السيرك القومي، وأراجوز من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنورة.

وأضافت سند: «ركن الطفل من الفعاليات التي ينتظرها الأطفال والأهالي كل دورة من المعرض، ولنا صفحة على فيسبوك يحرص الأطفال على متابعتها، والأهالي أيضا، خاصة مع تنوع النشاط الذي يستهدف خدمة المنطقة من مختلف الأعمار».

خلال الافتتاح تمكن أطفال فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة، من خطف الأضواء والاستحواذ على انتباه زوار المعرض، من خلال الفقرات الفنية التي قدموها خلالها العديد من الأعمال الغنائية والتابلوهات التعبيرية، التي تؤكد امتلاكهم مواهب متفردة.

وواصلت: «أكبر دليل على ذلك انتظار الأسرة بأطفالهم على الباب قبيل افتتاح المعرض، الإقبال لا ينقطع من بداية النشاط الذي يقدم يوميا من التاسعة مساء إلى الثانية عشر منتصف الليل، خاصة مع اتساع المساحة التي يقام عليها المعرض والتي تصل إلى 3000 متر مربع، وبمشاركة 33 دار نشر تقدم أيضا قصص وكتب الأطفال، وهو ما يوفر المساحة لمرافقة الأطفال لذويهم خلال التجول بين الأجنحة لاختيار الكتب التي تقدم بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد».