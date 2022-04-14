عماد متعب: «مراتي هتزعل إني بنط من الطيارة بدونها».. وفخور إني مصري

قال اللاعب عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إنه يحب لقب القناص، مبينا أنه لن يرفض لعب إحدى بناته كرة القدم، إذا طلبت وحاليا يتيح لهن لعب أكثر من لعبة، من أجل إتاحة الاختيار، متابعا:«على طول بلعب مع بناتي كرة في البيت، وعلى طول بيكسبوني عشان الماتش مش هيخلص لو أنا كسبان».

متعب: أعشق صيد السمك

أضاف متعب خلال استضافته في برنامج نجوم السماء، المذاع على القناة الأولى، أن هناك جزء مجنون في شخصيته رأته زوجته يارا، موضحا أنه شخض هادئ، لكنه قد يسافر 1000 كليو في يوم، من أجل صيد الأسماك، متابعا: «مراتي زعلانة مني عشان هعمل سكاي دايفنج من غيرها، لأنها قالتلي تعالى نسافر بره نعملها قبل ما السكاي دايفنج يكون موجود في مصر، وكنت بقولها لأ هو أنا مجنون أطلع أنط من الطيارة، هو في حد مجنون ينط برجله من الطيارة، بس عملت سكاي دايفنج في مدينة الجلالة قبل كده»، وردت عليه زوجته: «كان نفسي أبقى معاك في شرم أنا بحبها، اعتبر السكاي دايفنج زي صيد السمك».

حصول على تأشيرة مغامرة بنسبة عالية

أشار النجم عماد متعب، إلى أنه حصل على تأشيرة مغامرة بنسبة 94%، لافتا إلى أنه كان يتمنى وجود زوجته معه في القفز من الطائرة حاليا، لكنها أصبحت ترفض بعد حدوث موقف سيئ لها في طائرة، وبعدها أصبحت لا تذكر الطائرات دائما بالخير، متابعا: «هتصل بيها، تخيلي بعد السنين دي كلها بتحايل عليكي تنطي وانتي مش راضية، ده متعة مختلفة، وأنا بنط هنا من شرم الشيخ اللي بتمنى أشوفها من الأرض دلوقتي هشوفها من السماء».

الاستمتاع بالقفز من الطائرة

وأكد متعب، أنه استمتع بالقفز من الطائرة بعد مرتين، الأولى في الجلالة والثانية في شرم الشيخ، متابعا: «الجو هنا مش هتشوفه غير في مصر، كلنا بنحب شرم الشيخ من الأرض، ما بالك بقى لو شفتها من فوق، أنا اتبطست في المرتين اللي قفزت فيهم، لأنهم تجربة مختلفة، أنا فخور إني مصري، لو منتدى شباب العالم هيعمل حاجة كروية، يعمل على التعصب الكروي وبعض الإعلامي الرياضي، بقول الجمهور اتبسط زي منتا عاوز، وشجع زي منتا عاوز، بس النقد يبقى هادي وبلاش تجريح، وفي مناطق المفروض الجمهور ميروحش فيها»