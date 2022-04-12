أدهم الشرقاوي في «نجوم في السماء»: «اللي هييجي مصر هيشوف اللي عمره ما شافه»

استضاف برنامج «نجوم في السماء» الفنان أدهم الشرقاوي، الذي أوضح أن الشخص المغامر من وجهة نظره هو الشخص المنفتح الذي يستحق أن يكون مغامرا، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن تكون شقيقته معه أثناء القفز من الطائرة ولكنها في الولايات المتحدة الأمريكية ويصعب أن تحضر في هذا الوقت.

مشهد القاهرة من فوق

وقال الشرقاوي خلال استضافته في برنامج نجوم في السماء، المذاع مساء اليوم على القناة الأولى: «أجمد إحساس في الدنيا ونفسي أنط تاني والله، ده شعور حلو جدا، أنا اتبسطت جدا، وأنا في الطيارة قولت لازم أنط خلاص، وأنا فوق مكنتش قادر أركز أوي، بس بعدين شوفت النيل وبرج القاهرة والزمالك، دي مصر هبة النيل».

الأكل المصري الذي يفضله

وواصل الشرقاوي: «بحب أكل الكشري والشاورما والملوخية والفشار، لو هكتب رسالة على شعار هكتب عيش حياتك، مصر فيها الأهرامات والناس الطيبة اللي غير الناس في أي حتة تانية، واللي هييجي مصر من السياح هيشوف حاجة عمره ما هيشوفها في أي حتة تانية».

من هم النجوم في السماء؟

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة نجم للقفز من الطائرة في مختلف محافظات مصر مثل جنوب سيناء والإسماعيلية والقاهرة والسويس، واستضاف البرنامج عدة نجوم في موسم الأول هذا العام مثل النجمة نيللي كريم والنجمة مي سليم والنجمة دينا الشربيني والمذيع شريف مدكور.