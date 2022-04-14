أسعار التكييفات بالتقسيط 2022 دون فوائد.. اعرف الطريقة والتفاصيل

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال شهر رمضان، تزداد عمليات البحث على «جوجل»، عن أسعار التكييفات بالتقسيط 2022، بأسعار مناسبة للظروف الاقتصادية، التي يمر بها أغلب فئات المجتمع، ويبحث الكثير عن أسعار التكييفات لمواجهة الطقس الحار.

في هذا الصدد، يعرض لكم موقع «الوطن» ضمن خدماته التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار التكييفات بالتقسيط 2022، وفق المواقع التجارية الأونلاين الكبرى، التي جاءت كالآتي:

أسعار التكييفات بالتقسيط 2022

جاءت أسعار التكييفات بالتقسيط 2022 للأنواع المختلفة على المواقع التجارية الاونلاين العالمية، كالآتي:

- تكييف شارب 1.5 حصان دون بلازما بسعر 7050 جنيهًا.

- تكييف شارب 1.5 حصان بارد وساخن دون بلازما بسعر 7550 جنيهًا.

- تكييف كاريير 1.5 حصان بارد وساخن أويتي ماكس يباع بسعر 7700 جنيهًا.

- تكييف كاريير 2.25 حصان ساخن وبارد أويتي ماكس بسعر 10100 جنيه.

- تكييف إل جي 1.5 حصان بارد وساخن ببلازما بسعر 8500 جنيه.

- تكييف يونيون إير 2.25 حصان بارد وساخن إنفرتر بلازما ديجيتال 13100 جنيه.

- تكييف فريش 2.25 حصان دون بلازما بارد 8500 جنيه.

- تكييف تورنيدو فري ستاند 5 حصان بسعر 22.100 جنيه.

كيفية تقسيط سعر التكييف 2022؟

تقدم العديد من البنوك، إمكانية التقسيط على أسعار التكييفات المختلفة، على بطاقة المشتريات مثل البنك الأهلي ومصر، والبنك التجاري الدولي، ويتم خطوات ذلك من خلال الشراء ببطاقة المشتريات، ثم الاتصال بالبنك، وطلب التقسيط خلال فترة السماح بين 45 إلى 55 يوم، ويمكن التقسيط على 6 أشهر، أو على سنة حسب ورغبة العميل، يتم سداد أقساط ثابتة بداية من الشهر الثالث، ويمكن للعميل الشراء من أي تاجر داخل مصر أو خارج مصر بدون شرط التعاقد مع التاجر.