«مكافحة الهجرة غير الشرعية»: لدينا 6 ملايين أجنبي بينهم ربع مليون لاجئ

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم، إن كل الدول تضع المهاجرين غير الشرعيين في معسكرات ولكن مصر تستضيفهم استضافة كريمة، ووفقًا لتقديرات المنظمات الدولية فإن مصر يوجد بها 6 ملايين أجنبي بينهم ربع مليون لاجئ حاصلين على أوراق لجوء وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة.

حملات توعية في الدول الأفريقية

وأضافت «جبر»، خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر تجري حملات توعية استباقية للأفارقة بلغاتهم ولهجاتهم بشأن الهجرة غير الشرعية، ويجري توزيعها على مخيمات اللاجئين قبل وصولهم إلى مصر.

وأوضحت أن الكثير من الذين مروا بمصر للعبور إلى دول أخرى بقوا فيها، ومصر توفر لهم الكثير من الخدمات، وعاملتهم معاملة المواطنين المصريين، وحصلوا على خدمات مثل «100 مليون صحة»، ويعملون في مصر مثل المصريين، ووفرت لهم لقاحات كورونا، ويعملون في أمن وأمان، وعلى سبيل المثال السوريون يعيشون في مصر ولديهم محلات حققت نجاحات كثيرة.

دورات تدريبية لمنع الهجرة غير الشرعية

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى أن مصر تقدم الكثير من الخدمات للدول الأفريقية لمواجهة المصاعب لديها، وعلى سبيل المثال هناك دورات تدريبية في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووضع استراتيجيات لمكافحتها، وهناك العديد من الكوادر الأفريقية تتدرب على ذلك، وهم يخدمون بلدانهم، ومصر تقدم لهذه الدول خدمات متكاملة قانونية وتوعوية وغيرها من الخدمات، وتنقل تجربتها لهم.

وشددت على أنهم ليسوا جهازا بيروقراطيًا ويرفضون أن يكونوا جهازا بيروقراطيا، ويتعاملون مع الشباب لكي يوعوا الشباب الآخرين بمخاطر الهجرة غير الشرعية.