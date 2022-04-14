التعليم العالي: الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن ضبط كيانات وهمية كبرى  

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، إن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تبذل قصارى جهدها دومًا لمواجهة أي كيان وهمي يدعي تقديم الخدمة التعليمية للطلاب بمختلف الأماكن دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، مشيرًا إلى إلى أن اللجنة تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة ورصد أي نشاط لأي كيانات وهمية، سواء عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع أو الإعلانات عبر المنصات المختلفة، مؤكداً أن وزير التعليم العالي شدد على ضبط ومداهمة أي كيان وهمي غير مرخص.

وزارة التعليم العالي

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن ضبط كبرى الكيانات الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية دون وجود أي تراخيص رسمية و قانونية لها.

موضحًا أن أن لجان الضبطية القضائية، منذ إنشائها عام 2015، نجحت في ضبط ومداهمة أكثر من 260 كيان وههمي حتى الآن، بجانب الإحالة إلى النيابة العامة لأصحابها و تشميع المقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات، مؤكدًا أن هناك متابعة دورية لملف متابعة ورصد الكيانات الوهمية.

متابعة دورية لملف الكيانات الوهمية

وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الوزراة بالتنسيق مع الأعلى للجامعات، أتاحت كافة أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبلها ومن قبل الجامعات، سواء كانت مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها.

منوهًا إلى أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف الكيانات الوهمية والإعلانات الترويجية لها، وأنه يجب التواصل دومًا مع الجهات التابعة للوزارة للتأكد من طبيعة عمل المؤسسة والتراخيص اللازمة لها .