التعليم العالي: انتظام امتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات دون مشكلات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بكافة الخطوات والإجراءات التي تحقق السلامة للجميع، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن امتحانات الميدتيرم حتى الآن، موضحين أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من امتحانات الميدتيرم خلال الأسبوع المقبل بمختلف الكليات.

تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على انتظام العمل لامتحانات الميدتيرم، دون رصد أي مشكلات أو شكاوى بشأنها من قبل الطلاب، مشيرا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإجراء عمليات التطعيم ضد المرض لكافة منتسبي الجامعة مع الالتزام بإجراءات التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية، مؤكدا أن الأسبوع المقبل ستنتهي غالبية الكليات من امتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات.

الجامعات الخاصة

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، على التزام الجامعة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك التأكيد على ضرورة انتهاء امتحانات الميدتيرم خلال الأسبوع المقبل.

ويعقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار وبحضور رؤساء الجامعات الخاص اجتماع المجلس الدوري، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، وكذلك متابعة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا للفصل الدراسي الأول وانتظام العمل بمختلف الكليات، وكذلك التشديد على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.