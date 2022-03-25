«التعليم العالي»: لجان الضبطية القضائية داهمت أكثر من 260 كيانا وهميا

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على التنسيق، استمرار الحملات التي تشنها لجان الضبطية القضائية بالوزارة لمواجهة الكيانات الوهمية التعليمية التي تدعي انتسابها لمؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، لافتًا إلى أن الحملة تواصل أعمالها لمجابهة تلك الكيانات، خاصة مع قرب فترة تنسيق الجامعات 2022، لافتًا إلى أن لجان الضبطية القضائية نجحت حتى الآن في مداهمة وضبط أكثر من 260 كيانًا تعليميًا وهميًا حتى الآن.

التعليم العالي تناشد الطلاب بعدم الانسياق خلف مروجي إعلانات الكيانات

و ناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق في حديثة لـ«الوطن»، الطلاب وأولياء الأمور بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن الاطلاع على المؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة و المجلس والاطلاع على جميع أسماء وبيانات تلك المؤسسات، منوها إلى أن جميع البيانات الخاصة بالتواصل مع الوزارة متاحة على المواقع الرسمية لها والصفحات.

تنسيق تام مع المحافظات لتطبيق القانون تجاه المخالفين

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، شدد على ضرورة متابعة ورصد الكيانات الوهمية ومداهمتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لغلق المنشآت الوهمية، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام مع المحافظات والمحافظين لتطبيق القانون تجاه المخالفين.

وعن استعدادات مكتب التنسيق 2022، أوضح رئيس قطاع التعليم أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية الخاصة به، مؤكدا أن مكتب التنسيق الرئيسي ما زال في مقره بالمدينة الجامعية لجامعة عين شمس ولم يتم تغييره.