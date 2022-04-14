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شيماء سيف لريهام سعيد: الست مش بتفقد أنوثتها من زيادة وزنها

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وداد خميس
10:03 ص | الخميس 14 أبريل 2022
الفنانة شيماء سيف

الفنانة شيماء سيف

تصدر اسم الفنانة شيماء سيف تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تعليقها على فيديو للإعلامية ريهام سعيد تتحدث فيه عن السمنة ومرضى السمنة، وكانت «سعيد» أشارت خلال الفيديو إلى أن مرضى السمنة يكونون عبءا على الدولة، ويشوهون المنظر العام.

شيماء سيف تعلق على تنمر ريهام سعيد من زيادة الوزن

وقالت شيماء سيف خلال اللقاء التليفزيوني تعليقًا على كلام ريهام سعيد: «أنا كل اللي قالته مش فارق معايا خالص إلا حاجة واحدة، فقدتي أنوثتك دا منتهى التنمر، لو اتكلمت حقيقي دا أكبر حاجة غلط هي بتقولها في الدنيا وإن زيادة الوزن مش بيفقد الست أنوثتها».

كما أضافت شيماء سيف أن هناك الكثير من أمهاتنا وخالتنا في البيوت تعاني من زيادة الوزن، وليس معنى ذلك أن تتنمر عليهم ريهام سعيد، متابعة: «مانا ممكن أقولها بروكتك وحشة، واللي بتلبس باروكة بتبقى قرعة، مش ممكن أقولها كدا، بس مش بقولها كدا وسايباها بباروكتها عادي، فكل واحد المفروض يكون سايب الناس تعيش».

شيماء سيف ضيف شرف مسلسل الكبير أوي 6

يذكر أن شيماء سيف ظهرت في حلقة أمس من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، إذ جسدت دور الزوجة السابقة لحزلئوم، وهي مدربة ألعاب ثقيلة، ويقوم ببطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، محمد سلام.

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