تغريم ريم البارودي 20 ألف جنيه في اتهامها بسب ريهام سعيد

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بتغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، وكذلك المدعي بالحق المدني مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، في أحد البرامج التليفزيونية.

وجاء في أوراق الدعوى التي تحمل رقم 2131 لسنة 2021، أن الإعلامية ريهام سعيد، أقامت دعوى ضد الفنانة ريم البارودي، تتهمها بسبها وقذفها في أحد البرامج التليفزيونية.

ريهام سعيد استندت على تسجيل صوتي

واستندت ريهام سعيد في دعواها على تسجيل صوتي لريم البارودي توجه لها فيه ألفاظ سُباب، رافضة أن تصل طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة إلى هذا الحد، مؤكدة أن الفنانين يجب أن يكونوا قدوة للجمهور، على حد تعبيرها.

ريهام سعيد: لا أحمل عداوة بداخلي تجاه ريم البارودي

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، في أحد البرامج التليفزيونية، بوقت سابق، إنه ليس هناك غيرة أو عداوة بينها وبين ريم البارودي، معقبة: «غيرتي من ريم البارودي كلام أهبل.. عمر ما في حد أحسن مني، وليس هناك صداقة أو عشرة بيننا وتقابلنا معًا 6 مرات فقط، وقلت إنها ليست فنانة ناجحة لكي أغير منها».