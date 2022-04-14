«الصحة» تؤكد فاعلية اللقاحات لمواجهة متحور كورونا الجديد XE

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على فاعلية لقاحات كورونا أمام متحور كورونا الجديد XE، إذ أن جميعها فعالة وآمنة تجاه كل المتحورات، ومنها متحور كورونا الجديد XE، لافتا إلى أن التطعيم لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بشكل كامل ولكنه يعطي مناعة للوقاية من الفيروس بنسبة معينة مع الإجراءات الاحترازية.

متحور كورونا الجديد XE

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متحور كورونا الجديد XE هو خليط بين متحور أوميكرون بي و بي 2 وهو أقل شراسة وعدوانية وغير سريع الانتشار بل أنه يظهر ويختفي من تلقاء نفسه، ولا يستدعي القلق أوالخوف، لذا فإن التوجيهات بتكثيف الترصد عن المتحورات المختلفة لفيروس كورونا ليس بسبب الخوف من متحور كورونا الجديد XE بل للحفاظ على صحة المواطنين والمكتسبات التي حققتها الدولة المصرية خلال الجائحة.

ما متحور كورونا الجديد XE؟

وأضاف أن الموجة السادسة لفيروس كورونا مبكر الحديث عنها، وما يهمنا الآن هو الانخفاض الذي نراه في المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، وتسجيل أقل معدلات للوفيات منذ انتشار الجائحة، والسبب هو التوسع في عمليات التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وأعلنت استمرار حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي بجميع المستشفيات واتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.