بنك ناصر: 839 مليون جنيه حجم إنفاق صندوق تأمين الأسرة خلال 2021

أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن حجم المنفق من صندوق تأمين الأسرة 839 مليون جنيه فى السنة المالية يونيو 2021 مقارنة بنحو 751 مليون جنيه فى العام السابق، مشيرا إلى أن حجم النفقة المحصلة بلغت 489 مليون جنيه .

دفع النفقات الشهرية للمطلقات بمجرد الحصول على حكم

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، أنه يتم دفع النفقات الشهرية للمطلقات اللاتي لم يقم الأزواج بدفعها لهن، بمجرد الحصول على حكم محكمة.

375 ألف حكم قضائي لـ775 مستفيدًا

ولفت البنك إلى أن عدد الأحكام وصل إلى 375 ألف حكم لنحو 775 مستفيداً، مشيرا إلى أنه يتم التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة من أجل منع الممتنعين عن سداد النفقة الزوجية من الخدمات التي يحصلون عليها من الدولة مثل خدمات المرور أو الشهر العقاري.

شروط وقواعد الاستفادة من خدمة صندوق تأمين الأسرة

وأشار بنك ناصر الاجتماعي على الموقع الرسمي له، إلى أنه يتم تقديم العديد من المستندات للحصول على الخدمة، وتتمثل تلك المستندات فيما يلى :

- تتقدم المستفيدة من النفقة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث، وذلك طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار .

- تقدم المستفيدة من الخدمة صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- تقدم المستفيدة شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه.

- تقديم الأرقام التأمينية للمستفيدين وكذلك المحكوم ضده .

- في حالة استئناف الحكم، يتم تقديم صورة رسمية من الحكم، بشرط ألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي.

- تقديم صورة ضوئية من وثيقة الزواج .

- تقديم صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء .

- يجب تقديم توكيل رسمي عام قضايا باسم رئيس مجلس الإدارة .