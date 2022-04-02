برلمانية: تعديلات جديدة لـ النفقة وإثبات الطلاق في مشروع تعديل «الأحوال الشخصية»

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثلت في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمرأة، فضلا عن إقرار العديد من التشريعات لحماية المرأة من العنف والحصول على حقوقها.

مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

ودعت النائبة أمل سلامة إلى سرعة مناقشة وإقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، لحماية المرأة من العنف، وينقذ الأسرة من التفكك، مؤكدة أن تغليظ العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل على الزوجين.

وقالت إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق، يضمن حصول المرأة على النفقة بشكل عاجل وتوفير مسكن ملائم بما يحفظ للمرأة كرامتها وحقها فى العيش حياة كريمة.

صالون «الأمل الثقافي»

جاء ذلك في صالون الأمل الثقافي الذي استضافته النائبة أمل سلامة، وشهد مناقشات ثرية حول دعم وتمكين المرأة، والقضايا المجتمعية التي تشغل الرأي العام.

حضر الصالون الثقافي المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، والنائبة فريدة الشوباشى، واللواء محمود خليفة المستشار العسكرى للأمين العام للجامعة العربية، والدكتور ثروت الخرباوي المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، والإعلامية سهير جودة، وحسام يونس رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية المصري، ونيفين بدار رئيس لجنة المنظمات الأهلية والإعلامي محمد زكريا رئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، والكاتب الصحفي محمد صلاح أمين لجنة الإعلام، والكاتب الصحفي أحمد أبو القاسم الأمين المساعد للجنة الإعلام، ونخبة من البرلمانيات وقادة الرأي في مجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

مبادرة «طوق نجاة»

وتحدث عدد من النائبات مؤكدين أن وجودهن في مجلس النواب دليل واضح على دعم القيادة السياسية للمرأة، وأنهن تمكن من إثبات وجودهن في العمل البرلماني، إضافة إلى تولى المرأة العديد من المناصب القيادية في الجهاز التنفيذي للدولة.

من ناحيته، أكد الدكتور ثروت الخرباوي أن الإسلام حافظ على حقوق المرأة، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للمرأة في جميع المجالات، وتحدثت الدكتورة نيفين بدار عن مبادرة «طوق نجاة» لدعم الفئات المختلفة، وبخاصة المرأة المصرية، فضلا عن حملة رفع الوعي التي بدأتها من العام الماضي والتي تستهدف التعريف بحقوق وواجبات المرأة تجاه المجتمع، وفي ختام الصالون الثقافي، أعربت النائبة أمل سلامة عن شكرها وتقديرها للمشاركين، مؤكدة حصرها الشديد، على أن يعقد الصالون الثقافى شهريا لمناقشة القضايا الراهنة التى تشغل الرأى العام.