بنك ناصر يشارك بفاعلية «اليوم العربي للشمول المالي»: «خليها علينا»

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنَّ البنك تحت رئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك مستمر في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي لتنشيط الفكر الادخاري للأنشطة متناهية الصغر، ووضع استراتيجية لدعم ريادة الأعمال على كل المستويات وتوفير الشق التمويلي.

وأضاف أن البنك يخلق البيئة الداعمة للمشروعات متناهية الصغر خاصة التي تستهدف المرأة والشباب والفئات الأولي بالرعاية، من خلال إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية بهدف ضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء من مختلف القنوات باختلاف الفئات وتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي.

منتجات وخدمات مالية بمزايا وعروض مجانية

وأوضح أنَّ البنك يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي» الذي يقام تحت شعار «خليها علينا»، ومنها فتح حسابات التوفير بدون مصاريف إدارية مع عدم إلزام العملاء بإيداع حد أدني لفتح الحساب، كما سيتم إصدار كارت خصم مباشر مجانًا لاستخدامه في عمليات السحب من ماكينات الصرف الخاصة بالبنك والبنوك الأخرى ونقاط البيع.

ولفت إلى أنَّ الهدف الرئيسي لمبادرات الشمول المالي هو تذليل العراقيل أمام العملاء لتسهيل النفاذ الى الخدمات المالية والوصول الى مصادر التمويل، وتشجيع الأفكار الخلاقة لديهم من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية، حيث أن إدماج فئات المجتمع كافة في القطاع المالي الرسمي له أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد، وبالتالي مواجهة تحدي البطالة الذي يعتبر أحد أسمى أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأكّد أن خطة الشمول المالي بالبنك تستهدف كل فئات المجتمع في مختلف مراحلهم العمرية بدءا من فئات الأطفال من خلال حسابات «ولادنا مستقبلنا» الخاص بحسابات الأيتام، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهم وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدي لدعم أولادنا من الأيتام.

فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال والسحب بعد عمر الـ18 سنة

وأضاف أنه تمّ الاتفاق علي فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال، ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن 18 عامًا مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم، بالإضافة إلى استهداف فئة الشباب داخل الجامعات لتعزيز ثقافتهم وقدراتهم المالية من خلال فتح وحدات مصرفية للبنك داخل الجامعات المصرية بلغ عددها 28 وحدة مصرفية.

وأوضح «عشماوي»، أن استراتيجية البنك للشمول المالي ركزت أيضًا على فئة النساء كفئة مستهدفة من خلال مبادرة تمويل «مستورة»، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تشجيعا للنجاح العملي للمرأة المصرية، وعملا على تمكينها اقتصاديا ومهنيا، فقد مول البنك بتمويل مشروع مستورة بقيمة إجمالية أكثر من 350 مليون جنيه لـ21 ألف مستفيدة بهدف توسيع الفئة المستهدفة من السيدات لتشمل جميع فئات العميلات تحت شعار «المرأة المصرية القادرة علي العمل».

كما تعاون البنك مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها وتحفيز المواطنين على الدخول الى سوق العمل، من خلال هذه المشروعات وفي خطوة جديدة لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، خاصة تمويل مستورة تم الاتفاق علي مشاركة البنك في كل فاعليات معارض ديارنا، والتي تقام خلال العام، وذلك في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم.