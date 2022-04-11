أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 11-4-2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 11-4-2022 في البنوك، حالة من التباين السعري بين الارتفاع والانخفاض، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.4173 جنيه مقابل 18.2866 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.038 جنيه مقابل 19.8885 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.0051 جنيه مقابل 23.8293 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.4242 جنيه مقابل 59.9758 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.911 جنيه مقابل 4.8759 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.148 جنيه مقابل 4.978 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 11-4-2022، بأعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.33 جنيه، فيما وصل سعره في البنك الأهلي المصري عند قيمة 18.38 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

وبيع اليورو في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 19.9339 جنيه، وحصل البنك المركزي المصري على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.038 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك HSBC بـ4.88 جنيه، كما يعد بنك الأهلي المصري الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.9008 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك الاستثمار العربي بسعر 23.9419 جنيه، ويعد المصرف العربي الدولي هو الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 23.9623 جنيه.

وجاء بنك مصر في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.0295 جنيه، وصُنِّف بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.2722 جنيه، كما احتل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.9844 جنيه، فيما جاء بنك المصرف المتحد كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.0042 جنيه.