سعر صرف الجنيه الإسترليني والعملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم

تفاوتت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الجنيه المصري، في ختام تعاملات مساء اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية على رأسهم بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.

الدولار الأمريكي

بينما سجل الدولار الأمريكي في بنك مصر مساء اليوم 15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.64 جنيه للشراء اما اليورو فسجل في ختام التعاملات المسائية 18.12 جنيه كسعر الشراء في حين سجل سعر البيع 18.29 جنيه.العملات العربية وسجلت العملات العربية في مواجهة الجنيه المصري استقرارا مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الأربعاء إذ سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل سعر صرف الجنيه المصري نحو 49.40 جنيه للشراء بينما سجل سعر البيع نحو 52.20 جنيه.

الريال السعودي

بينما سجل الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري نحو 4.18 جنيه كسعر للشراء بينما سجل سعر البيع نحو 4.19 جنيه وسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه كسعر الشراء بينما وصل سعر البيع إلى نحو 4.28 قرش.

بنك مصر

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 21.44 جنيه للشراء بينما سجل 21.69 جنيه في بنك مصر مقارنة بـ 21.60 جنيه للشراء، بينما سجل 21.74 جنيه كسعر البيع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

التجاري الدولي

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 21.54 جنيه مقابل سعر صرف الجنيه المصري، كسعر للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 21.79 جنيه.

التعمير والإسكان

أما في بنك التعمير والإسكان سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل سعر صرف الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم، نحو 21.47 جنيه سعرًا للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 21.89 جنيه.

وتترقب البنوك مساء غدًا الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية لبحث موقف أسعار الفائدة في الاجتماع قبل الأخير للجنة خلال العام الحالي 2021