أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-4-2022 في مصر.. ارتفاع جماعي

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 8-4-2022 تباينًا سعريًا في البنوك المختلفة، حيث شهدت ارتفاعًا جماعيًا في سعر الدولار وفي الريال السعودي والدرهم الإماراتي والجنيه الاستراليني والدينار الكويتي نهاية تعاملات أمس الخميس، ووفق آخر تحديث للبنوك.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

جاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

- سعر بيع الدولار 18.37 جنيه مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.0931 جنيه مقابل 19.8522 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الاسترليني 24.0757 جنيه مقابل 23.8478 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.2987 جنيه مقابل 57.6887 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.8979 جنيه مقابل 4.8673 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 5.001 جنيه مقابل 4.971 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعه 8-4-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.30 جنيه، فيما وصل سعره في البنك الأهلي اليونانى 18.34 جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

و سجّل بنك الاستثمار العربي كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 19.9965 جنيه، وحصل البنك الأهلي اليونانى على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.0511 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك hsbc بـ4.88 جنيه، كما يعد بنك مصرالأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.897 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك الاستثمار العربى كأفضل البنوك لبيعه، بسعر 23.9709 جنيه، ويعد البنك المركزي المصري هو الأفضل لشراء الجنيه الاسترليني بسعر 24.0746 جنيه.

وجاء بنك بلوم في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 60.0361 جنيه، وصُنِّف بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.2987 جنيه، كما احتل بنك hsbc، قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.98 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 5.001 جنيه.