«التضامن»: بدء صرف «تكافل وكرامة» اليوم لحاملي بطاقات الصرف الآلي

يبدأ مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في صرف الدعم الشهري، اليوم الجمعة، لحاملي بطاقات الصرف الآلي «atm»، فيما يتاح الصرف من مكاتب البريد، الأحد المقبل الموافق 17 أبريل 2022.

تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع البريد لمتابعة الصرف

أوضحت وزارة التضامن، فى تقرير لها، أنه يجر تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة صرف دعم تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتابع الصرف على مدار الساعة مع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن.

قيمة الدعم النقدى الشهرى لمستفيدى تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن، أن قيمة الدعم النقدى الشهري، تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، إذ يجر صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين، 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

وأشارت إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل، نحو 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

ولفتت التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيجر البدء في إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»، خلال شهر أبريل الجاري 2022، على أن يكون البدء بـ250 ألف أسرة كأول دفعة، ثم الدفعة التي تليها.

شروط القبول ببرنامج تكافل وكرامة

أكدت وزارة التضامن، أن هناك العديد من الشروط للقبول في تكافل وكرامة، تتمثل بعضها فيما يلي:

- يشترط عدم ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر»، أو إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

- يشترط عدم ملكية رؤوس مواشي للتجارة ثلاثة أو أكثر.

- يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- يشترط ألا يكون المتقدم يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي.