تعرف على شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن معاش تكافل وكرامة، المقدم من وزارة التضامن، وهو واحد من طرق دعم الحكومة المصرية للفئات من محدودي الدخل، وهو يقدم لعدة فئات منها كبار السن، والأرامل، والمطلقات، والأطفال في سن التعليم.

في هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، وموانع الحصول، وفق ما أعلنت عنه وزارة التضامن المصرية، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم في السطور التالية:

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي كالآتي:

المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة لا يعمل بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص.

ألا يزيد الأجر التأميني عن 400 جنيه.

ألا يحصل على أي مساعدات من أي جهة مثل جمعيات خيرية أو غيرها.

أن يكون لديه أسرة وأبناء من حديثي الولادة وحتى 18 عام.

الأطفال من سن 6 سنوات وحتى 18 يجب أن يكونوا مسجلين في التعليم.

تقديم جميع المستندات التي تؤكد صحة شهادة المتقدم، مثل «صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد وصور، وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، صور إيصالات استهلاك كهرباء، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة».

إذا كان المتقدم من كبار السن، فيجب أن يبدأ عمره من 65 عامًا، أو يعاني من مرض مزمن يحول بينه وبين العمل.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

وهناك بعض العوامل التي تؤدى لرفض طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:

أن يكون المتقدم يمتلك أرضا زراعية، أو عقارا بخلاف السكن، أو رؤوس مواشي، أو يعمل بقطاع حكومي أو خاص، أو يحصل على معاش ثابت».