أرخص أسعار التكييفات 2022.. تبدأ من 6800 جنيه

تزداد معدلات البحث في الآونة الأخيرة عن أرخص أسعار التكييفات 2022، مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب فصل الصيف، فيحتاج أغلب الأسر المصرية تشغيل التكييف للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة والوقاية من حر الصيف.

ومع الارتفاع في أسعار الأجهزة الكهربائية يبحث الكثير عن أرخص أسعار التكييفات 2022 المتاحة في الأسواق، وتستعرض «الوطن» قائمة بها وفق أحد مواقع التسويق الإلكتروني:

تكييف تورنيدو اسبليت 1.5 حصان: 6,995 جنيها.

تكييف يونيون اير 1.5 حصان بارد فقط: 6,839 جنيها.

تكييف حائطي شارب 1,5 حصان بارد: 7,099 جنيها.

تكييف جنرال الكتريك هواء سبليت ديجيتال بلازما بارد فقط، 1.5 حصان: 7,421 جنيها

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد ساخن تربو ابيض : 7,999 جنيها.

تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد ديجيتال بلازما: 8,499 جنيها.

تكييف سبليت بارد وساخن بتكنولوجيا الانفرتر من يونيون اير بقوة 1.5 حصان: 8,600 جنيه.

تكييف كاريير 53KHCT-12 سبلت بارد فقط اوبتيماكس، 1.5 حصان: 8,769 جنيها.

سعر التكييف الصحراوي

وجدير بالذكر أن عدد كبير من المواطنين يتجه لشراء التكييف الصحراوي لانخفاض أسعاره مقارنة بالتكييفات الأخرى ويتراوح سعره بين 3000 جنيه حتى 6000 جنيه باختلاف المساحة الخاصة به.

وجدير بالذكر أن عدد كبير من البنوك المصرية توفر خدمة التقسيط للأجهزة الكهربائية المختلفة تشمل التكييف، وذلك من خلال استخدام بطاقة المشتريات التي توفرها البنوك من خلال الشراء بها.

ويمكن الحصول على بطاقة المشتريات من خلال التوجه للبنك وتقديم طلب الحصول على البطاقة وطلب التقسيط خلال فترة بين 45 إلى 55 يوما، كما يمكن التقسيط على 6 أشهر، أو على سنة حسب الاتفاق مع البنك، ومن خلال فيزا المشتريات يمكن الحصول على التكييف بنظام التقسيط.