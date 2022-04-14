أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022.. تبدأ من 1580 جنيها
كتب:
منى سعيد
07:18 ص | الخميس 14 أبريل 2022
انواع التكييفات الصحراوي واسعارها 2022
بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف، الذي يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يبحث الكثيرين عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022، باعتبارها البديل للتكييفات العادية، وكما أن أسعارها مناسبة لمعظم الفئات المجتمعية.
أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022
وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022، وفق الموقع التجارة الالكترونية العالمية والتي جاءت كالآتي:
أسعار التكييفات الصحراوية 2022
وجاءت أسعار التكييفات الصحراوية 2022 وفق المواقع التجارية العالمية كالآتي:
تكييف صحراوي شارب يغطى مساحة 28 م بسعر 5870 جنيها
تكييف صحراوي يغطى مساحة 50 م بسعر 8492 جنيها
مبرد هواء شارب يغطى حتى 21 م بسعر 3999 جنيها
مبرد هواء شارب يغطي مساحة 38 م بسعر 7499 جنيها
مبرد هواء تورنيدو سعة 80 لتر يغطي مساحة 80 م بسعر 2699 جنيها
مبرد هواء تورنيدو سعة 60 لتر يغطي مساحة 60 م سعر 2299 جنيها
مبرد هواء جى ام جى يغطى حتى 80 م بسعر 1900 جنيها
مبرد هواء جى ام جى بالريموت 25 لتر حتى 28 م بسعر 1580 جنيها.
مبرد هواء سمارت من فريش بسعر 1999 جنيها
تكييف صحراوي فريش جامبو 60 لتر 2500 جنيه
أنواع التكييفات الصحراوية 2022
وهناك العديد من الأنواع من التكييفات الصحراوية وهي كالآتي:
هو يبدأ من 20 م إلى 80 م.
الكماليات الموجودة بالتكييف مثل نسبة تنقية الهواء، وهل يتم تشغيله يدويا أو بالريموت كنترول.
مميزات التكييفات الصحراوية 2022
ويفضل الكثيرين شراء التكييفات الصحراوية، بسبب إمكانية نقله من مكان لأخر، وهو يرشد استهلاك فاتورة الكهرباء، كما أنه يسهل تركيبه، وتتوفر قطع الغيار التي يمكن إصلاحه، وهي غير مكلفة.