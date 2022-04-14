أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022.. تبدأ من 1580 جنيها

بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف، الذي يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، يبحث الكثيرين عبر المحرك العالمي «جوجل»، عن أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022، باعتبارها البديل للتكييفات العادية، وكما أن أسعارها مناسبة لمعظم الفئات المجتمعية.

أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أنواع التكييفات الصحراوي وأسعارها 2022، وفق الموقع التجارة الالكترونية العالمية والتي جاءت كالآتي:

أسعار التكييفات الصحراوية 2022

وجاءت أسعار التكييفات الصحراوية 2022 وفق المواقع التجارية العالمية كالآتي:

تكييف صحراوي شارب يغطى مساحة 28 م بسعر 5870 جنيها

تكييف صحراوي يغطى مساحة 50 م بسعر 8492 جنيها

مبرد هواء شارب يغطى حتى 21 م بسعر 3999 جنيها

مبرد هواء شارب يغطي مساحة 38 م بسعر 7499 جنيها

مبرد هواء تورنيدو سعة 80 لتر يغطي مساحة 80 م بسعر 2699 جنيها

مبرد هواء تورنيدو سعة 60 لتر يغطي مساحة 60 م سعر 2299 جنيها

مبرد هواء جى ام جى يغطى حتى 80 م بسعر 1900 جنيها

مبرد هواء جى ام جى بالريموت 25 لتر حتى 28 م بسعر 1580 جنيها.

مبرد هواء سمارت من فريش بسعر 1999 جنيها

تكييف صحراوي فريش جامبو 60 لتر 2500 جنيه

أنواع التكييفات الصحراوية 2022

وهناك العديد من الأنواع من التكييفات الصحراوية وهي كالآتي:

هو يبدأ من 20 م إلى 80 م.

الكماليات الموجودة بالتكييف مثل نسبة تنقية الهواء، وهل يتم تشغيله يدويا أو بالريموت كنترول.

مميزات التكييفات الصحراوية 2022

ويفضل الكثيرين شراء التكييفات الصحراوية، بسبب إمكانية نقله من مكان لأخر، وهو يرشد استهلاك فاتورة الكهرباء، كما أنه يسهل تركيبه، وتتوفر قطع الغيار التي يمكن إصلاحه، وهي غير مكلفة.