ابنة سيد القمني بعد القبض على مقتحمي منزله: سرقوا محتويات تقدر بنصف مليون

قالت إيزيس، ابنة المفكر الراحل الدكتور سيد القمني، إن وزارة الداخلية ألقت القبض على مقتحمي منزل والدها مؤخرًا، والقضية ما زالت قيد التحقيقات في النيابة حاليًا، مؤكدة تلقيها وعدًا من الداخلية بإعادة المقتنيات والممتلكات المسروقة من منزل والدها، مشيرة إلى أنها لمست اهتمامًا حقيقيًا من المسؤولين.

تفاصيل الممتلكات المسروقة من شقة القمني

وأضافت إيزيس سيد القمني في تصريحات لـ«الوطن»: «الممتلكات المسروقة تقدر بنحو 500 ألف جنيه، ومن بينها خزينة الراحل سيد القمني، وتحتوي على ميدالية جائزة الدولة التشجيعية، وقلمين مصنوعين من الذهب، وولاعة مصنوعة من الذهب الخالص أيضًا، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر، وجهاز اللاب توب الشخصي للدكتور سيد القمني، فضلًا عن الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنزل، وعدد من الكتب الخاصة بوالدها والتي طبعها على نفقته الشخصية».

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وكانت إيزيس سيد القمني، حررت محضرًا بالسرقة، في قسم أول العاشر من رمضان، يوم 9 أبريل الجاري بسرقة المتعلقات المذكورة من منزل والدها، فيما أعلنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط مرتكبي واقعة السرقة.

سيد القمني مفكر واجه اتهامات بالإلحاد من خصومه

يشار إلى المفكر سيد القمني مولود في العام 1947م، بمحافظة بني سويف وظل يدرس حتى حصل على الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا، وتخصص الراحل في الكتابة عن أحداث بواكير التاريخ الإسلامي، محللا وناقدا بجرأة، وتم اتهامه بالكفر والإلحاد من قبل بعض خصومه، وتم منحه جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2009م، وصاحب ذلك موجة عنيفة من الرفض، وصلت إلى المطالبة بسحب الجائزة.

منذ رحيل القمني يوم 6 فبراير الماضي تدور حالة من الجدل حول المفكر الكبير ومشروعه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما بين شماتة من التيارات السلفية وبين تضامن التيارات العلمانية مع مشروعه الفكري.

ومن بين كتب سيد القمني: «النبي موسى وآخر أيام تل العمارنة»، «صحوتنا لا بارك الله فيها»، «الإسرائيليات»، «الفاشلون والوطن».