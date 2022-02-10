ابنة سيد القمني في حوار صادم: أبويا مات طاهر ومرتزقة الدين يهاجموه

حالة من الحزن تخيم على أسرة المفكر الراحل سيد القمني، الذى رحل الأحد الماضي عن عمر يناهز 75 عامًا، وروت إيزيس سيد القمني، في حور لـ«الوطن»، تفاصيل وصية والدها الراحل، وكشفت عن أسباب دخوله في حالة اكتئاب خلال السنوات الأخيرة، والمشروعات الفكرية التي لم ينجزها، كما تطرقت خلال حوارها إلى وجهة نظرها في الجدل المثار حول رحيل الكاتب الكبير وتهمة الكفر التي يقذفه بها بعض المتطرفين،، فإلى نص الحوار:

*كيف استقبلتِ ردود الفعل على وفاة والدكِ المفكر سيد القمني؟

*عبدالله رشدي يقول أنّ سيد القمني باع آخرته واشترى دنياه، أنا مستغربة، من هذا التصريح فما الذي يعرفه عبدالله رشدي عن دنيا والدي فهو لا يعرف كيف كان يعيش، وليبس لديه دليل على أن والد باع آخرته لأجل دنياه، لكنه يطلق التهم لكن الذي باع هو عبدالله رشدي نفسه، وهو الذي يتكسب من وراء كل تغريدة وتريند، لأنه يعشق المال مثل عينيه، والحوينى أظهر الشماتة في موت والدي قائلا: آخر نفس طلع منه والحمد الله، والدي أتعبهم في حياته وبعد رحيله، لأنه انتصر عليهم حيا وميتا حتى فى أضعف حالاته سيد القمني منتصر عليهم، لأن والدي طاهر وهم ملوثون وعبيد للمال لأنهم يبيعون ويشترون بكلام ربهم، ويتحصلون على مقابل مادي من كل كلمة وكل تريند، فيما اختلف والدي عن هؤلاء الناس.

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*وما مصادر دخل سيد القمني إذن؟

*والدي كان ينشر كتبه، ويعيش من عائد هذه الكتب، رغم تعرضه لسرقات من بعض الناشرين، وعمل في شبابه بالكويت، وعمره ما أحسسنا بالاحتياج لأحد أو لشيء.

*هل تعتقدين أن المهاجمين قرأوا أفكار والدك؟

*لم يقرأوا، لأنهم لو قرأوا لكانوا تعلموا، ولو بذلوا جهدا لفهموا وتعلموا من أستاذهم سيد القمني، لكن فكر والدي كان أكبر من أن يفهموه، ولم يكن أي منهم يجرؤ على مهاجمته وهو على قيد الحياة، والدي عاش ومات وهو شامخ ومرفوع الرأس.

*هل تفكرين في مقاضاة المهاجمين؟

*كل الدنيا لن تغنيني عن والدي، فقد كان هو كل شيء في الحياة، ومن لم يعرف سيد القمني، خسر كثيرا، وهؤلاء الشامتين لا يستحقون الالتفات لما يتفوهون به، بل هم أقل بكثير.

*لماذا قررت الأسرة أن يكون الدفن سرا؟

*الناس فهمت هذا الموضوع خطأ، موضوع الدفن والعزاء بهذا الشكل تم بناء على وصية والدي، لأن كلامه سيتم تنفيذه حيا وميتا.

*لم اخترتم شاهد القبر وعليه بيت شعر؟

*القبر الذي اشتراه والدي للأسرة منذ عدة سنوات، مكتوب عليه بيت شعر شهير لمحمود درويش: «إن الذين ماتوا قد نجوا من الحياة بأعجوبة»، مدفن الكاتب سيد القمني وأسرته، وأنا فوجئت بهذا البيت الشعري يوم وفاته، وكتبه والدي في 2015، ولما رأيناها تأثرنا تأثرا بالغا، لأننا كالعادة نتعلم منه حسن الاختيار، ولما نزل القبر أبكتني كثيرا هذه الكلمات، وأؤيده فيما كتبه على شاهد القبر، ومحمود درويش كان صديق والدي وكان دائما بينهما مراسلات متبادلة.

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* كيف تستقبلين اتهام بابا بالكفر على السوشيال ميديا؟

*أستعين بكلماته، فكان يقول: «أنا مش مشغول»، ولو فرضنا إنه كافر، فهل هي سبة أو شتيمة، سيد القمني عدى مرحلة البشر، ونبله يفوق أي أحد، وحتى إن كفر فهو أطهر من أطهرهم، نحن نتفق وندعم بابا في كل كلمة قالها، ولم يقل كلمة واحدة خطأ وسأعيش عمري كله باسم بابا وما تركه، فهو لم يغلط في أحد ولا في شيء، بل كان لديه بعد نظر وكلما مر الوقت أتأكد أنه كان على صواب، والشرفاء وأصحاب الكلمة الحرة والمبادئ والإنسانية هم فقط من أنصفوه، أما الرعاع والمنتفعين فكانوا ضده لأنه كشف زيفهم وعارهم.. سيد القمني قوي في موته كما كان قويا في حياته، والجبناء من تحدثوا عنه بعد مماته لأنهم لم يجرؤوا على رفع أعينهم بوجهه في حياته فتحدثوا عنه بعد مماته.

*لماذا ابتعد عن الظهور الإعلامي في السنوات الأخيرة؟

*كان يحب الكتابة، وعندما يتحدث في الشغل نشعر بأنه يكون في أفضل حالاته، وكانت الكتابة بالنسبة له عمل مقدس، فكان يستيقظ من النوم ويرتدي ملابس رسمية ويختار أفضل رابطة عنق، ويجلس إلى مكتبه ويكتب لساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة، لأنه كان يقدس العمل، لذلك عندما كان وافق على الظهور الإعلامي مع إبراهيم عيسى، كان في أفضل حالاته لأنه يحترم عقول الناس، لكنه دخل في اكتئاب خلال السنوات الأخيرة، بعد وفاة شقيقي في 2015، وابتعد عن الناس، ورفض الظهور الإعلامي، وكان يقول أنا هادئ ولست مكتئبا، ولم يكن يكتب في الفترة الأخيرة بسبب ضعف نظره، خاصة مع تراجع حالته الصحية بسبب إصراره على التدخين رغم وجود مشكلة فى القلب، لكن في آخر شهرين عكف على إعادة قراءة كتاباته وسجلنا له حلقتين على الموبايل، كنا سننشرها على يوتيوب، لكن القدر لم يمهلنا.

* كواليس آخر ظهور له مع إبراهيم عيسى؟

*كان يرفض العديد من طلبات التسجيل معه في الكثير من القنوات، أما الحلقة التي أذيعت مع الإعلامي إبراهيم عيسى على قناة الحرة، سجلها منذ 3 أسابيع، بعد طلب الأستاذ إبراهيم عيسى كثيرا لهذه الحلقة، ووافق بعد ضغط منى، كما أنه يكن الكثير من المحبة لإبراهيم عيسى.