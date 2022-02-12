«هنداوي الثقافية» تكشف خطة نشر أعمال سيد القمني وإتاحتها للقراء مجانا

أعلنت مؤسسة هنداوي الثقافية، أنها بصدد استكمال نشر مشروع المفكر سيد القمني بصيغة النشر الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، والمتاح مجانا للجمهور سواء للقراءة أو التحميل، بموجب اتفاق قانوني بين المؤسسة والدكتور سيد القمني الذي رحل يوم الأحد الماضي الموافق 6 فبراير الجاري، عن عمر ناهز 75 عاما.

30 عملا أصدرها سيد القمني

وأضاف مصدر مسؤول في مؤسسة هنداوي لـ«الوطن»، أن المؤسسة تعاقدت مع الدكتور سيد القمني منذ 2019، لنشر جميع أعماله إلكترونيا عبر المؤسسة، وإتاحتها للقراءة والتحميل مجانا عبر الإنترنت للجمهور، مشيرا إلى أن المؤسسة نشرت إلى الآن 16 كتابا، من مجمل كتب المفكر الراحل، مؤكدا أنه لدى المؤسسة خطة لنشر أعمال المفكر الراحل على مدار العام الجاري، مشيرا إلى أن بعض الأعمال ليس لديهم نسخة لنشرها في الوقت الحالي وسيتم بحث هذا الموضوع مع الأسرة، مؤكدا أن هذا التعاقد ما زال ساريا بعد رحيل المفكر الراحل.

ومن أبرز الكتب المنشورة للمفكر سيد القمني عبر مؤسسة هنداوي «انتكاسة المسلمين إلى الوثنية»، «الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية»، «صحوتنا لا بارك الله فيها»، «الفاشلون والوطن»، «الإسرائيليات»، «حروب دولة الرسول» بجزئيه.

ورحل المفكر سيد القمني يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 75 عاما، وكان آخر ظهور إعلامي له في يوم رحيله من خلال حلقة تليفزيونية سجلها معه الإعلامي إبراهيم عيسى لبرنامجه «مختلف عليه» وتم عرضها مساء يوم الأحد عبر قناة الحرة.

مشروع سيد القمني

وُلِدَ المفكر سيد القمني في قرية قمن العروس بمركز الواسطى بمحافظةِ بني سويف عامَ 1947م، وظلَّ يدرسُ حتى حصَلَ على الدكتوراه من جامعةِ جنوب كاليفورنيا (ويجادلُ البعضُ في مِصْداقيةِ حصولِه على تلك الدرجة).

تخصَّصَ الكاتب الراحل في الكتابةِ عن بواكيرِ التاريخِ الإسلامي، محلِّلًا وناقِدًا بجُرْأةٍ الكثيرَ من مَحطاتِه التاريخيةِ حتى هُدِّدَ بالاغتيالِ عامَ 2005م على إثرِ اتِّهامِه بالكُفرِ والإلحادِ من قِبَلِ بعضِ خُصومِه. آثرَ القمني بعدَها السلامةَ وأعلَنَ اعتزالَه الفِكرَ والكِتابة، ثم تراجَعَ عن قَرارِه فيما بعد. وأخيرًا وبعدَ جهدٍ طويلٍ جاءَ تقديرُ الدولةِ له بمنحِهِ جائزةَ الدولةِ التقديريةَ في العلوم الاجتماعية عامَ 2009م، وقد صحبَ ذلك زلزالٌ عنيفٌ مِنَ الرفضِ والاعتراض.