«الرعاية الصحية» تتلقى كلمات شكر من المستفيدين بخدمات «رمضانك صحة» للمتابعة المنزلية

«أنا بشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه عملنا مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ووفرنا من خلاله صحة جيدة لكل مواطن، ألف شكر لتعبكم بهذه الحملة وكل عام وأنتم بخير، أنا بشكر التأمين الصحي الشامل أنا مش عارفة أعبَّر عن اللي جوايا من الحاجات اللي بتعملوها معايا، ألف شكر للوحدة لجيتكم لحد البيت مجهود كبير إنكم تروحوا للمريض لغاية عنده، شكرًا للتأمين الصحي الشامل مهتمين بيا جدًا، شكرًا للأطباء مجهود مشكور ربنا يبارك فيكم ويجعلكم دائمًا ملائكة الرحمة».

ترحيب بمبادرة «رمضانك صحة»

بهذه الكلمات وغيرها عبَّر المستفيدون بخدمات مبادرة «رمضانك صحة» عن فرحتهم بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك.

وتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها والفرق الطبية بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على ما تلقوه من رعاية واهتمام بمتابعة حالتهم الصحية من داخل منازلهم، للاطمئنان على صحتهم طوال هذا الشهر المبارك.

وكانت، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة (رمضانك صحة)، بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بوضع برنامج للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الصحي الشامل طوال شهر رمضان المبارك، وخاصة مرضى السُكري كونهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالأعراض والمضاعفات المختلفة الناتجة عن المرض خلال هذا الشهر، واتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

ويتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة متميزة ومدربة على أعلى مستوى من العاملين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل «بورسعيد - الأقصر - الإسماعيلية» لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن مضاعفاتها والتعامل معها، كما تشمل المبادرة التثقيف الصحي للمرضى وذويهم عن الأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو تجنب مضاعفاتها، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا أثناء تنفيذ المبادرة.