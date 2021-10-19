الرعاية الصحية: 500 تدخل جراحي في «عشان صحتك مفيش انتظار» بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إجراء 500 تدخل جراحي بمستشفيات مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي للكلى والمسالك البولية، مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة، خلال 10 أيام من انطلاق فعاليات مبادرة «عشان صحتك مفيش انتظار»، والتي جرى إطلاقها كأول مبادرة للهيئة العامة للرعاية الصحية للقضاء على قوائم الانتظار بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح بيان الهيئة، أنّ التدخلات الجراحية التي تمت داخل المستشفيات الثلاث السالف ذكرها، والتابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أُجريت في مختلف التخصصات الطبية العاجلة والحرجة، وشملت جراحات الأطفال، مفاصل ومناظير عظام، الأوعية الدموية، وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، والوجه والفكين، القسطرة، الأنف والأذن، المسالك، المخ والأعصاب وغيرها من العمليات التي تحتاج التدخل الجراحي الفوري والسريع.

المبادرة تخفف المعاناة عن كاهل المرضى وتنهي قوائم الانتظار

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنّ مبادرة «عشان صحتك.. مفيش انتظار»، تأتي استمرارًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء ومنع قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والتي أطلقها في شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، لجميع المرضى بالتساوي، وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها؛ سواء حكومي أو أهلي أو خاص دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع

ولفت إلى أنّ المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19، مشيرا إلى أنّ الإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي جرى إطلاق المنظومة بها رئاسيًا في منتصف فبراير 2021، ومنذ إطلاق المنظومة بها حتى الآن، جرى تقديم أكثر من 750 ألف خدمة طبية وعلاجية في التخصصات الطبية، من خلال المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد.