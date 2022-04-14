«الصحة» توجه رسالة مهمة للحاصلين على الجرعة الثانية من فيروس كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة هامة للمواطنين الحاصلين على الجرعة الثانية من فيروس كورونا، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها نشرته منذ قليل، إن الحاصلين على الجرعة الثانية «الكاملة»، معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا بعد 6 أشهر أو8 من آخر جرعة، لافتةً إلى ضرورة المواصلة في اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على الجرعة التنشيطية في ظل انتشار متحور كورونا الجديد.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا ليست رفاهية

وأضافت الوزارة، أن الجرعة التنشيطية ليست رفاهية من الدولة للمواطن، ولكنها مهمة لتعزيز مناعة الجسم ، وبخصوص المتحورات، قالت المتحورات أمر متوقع منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، والتحورات سمة أساسية لجميع الفيروسات وليس فيروس كورونا، مؤكدةً فعالية وأمان لقاحات كورونا أمام المتحورات التي تظهر من وقت إلى اخر، ودورها فى تخفيف الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التوسعات في عملية التطعيمات بلقاحات كورونا التي تتم داخل المحافظات، عملت على رفع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، مطمئنة المواطنين من الوضع الصحي لحالات كورونا الحرجة والتى تم تحويلها من الرعاية المركزة الى الأقسام العادية.

الخطوة الأولى للوقاية من فيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح كورونا هو الخطوة الأولى للوقاية من فيروس كورونا، ناصحة المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية بجانب الحصول على اللقاح ومنها التوقف على التدخين وارتداء الكمامات والابتعاد عن الزحام وتناول الخضروات.

كما قامت بتزويد مقاعد الخط الساخن للوزارة 105 لـ800 مقعد للرد على تساؤلات المواطنين والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا وكذلك اللقاحات والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.