الصحة: 4 خطوات أساسية للتعامل السليم مع الأطعمة عقب شرائها

قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر منشور لها، على الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لجميع المواطنين، عدد من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عقب شراء الأطعمة من الأسواق، وذلك لضمان سلامتها وصلاحيتها للتناول.

نصائح وزارة الصحة المصرية للمواطنين

جاءت النصائح التى قدمتها وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر «فيسبوك»، كالتالى:

أولا: يجب غسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

ثانيا: ضرورة غسل الخضروات والفواكه بالماء قبل تناولها.

ثالثا: القيام بطبخ الأطعمة جيدا، وبالأخص اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

رابعا: لابد من وضع كل الأطعمة سريعة التلف بالثلاجة في أسرع وقت ممكن.

وزارة الصحة المصرية عبر «فيس بوك»

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان المصرية، تحرص بشكل مستمر، على نشر الكثير من النصائح والإرشادات، على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، كى تعى بها المواطنين، حيث تعد هذه الصفحة، بمثابة حلقة وصل بين وزارة الصحة ، وجميع المواطنين، خاصة رواد مواقع السوشيال ميديا.

ليس ذلك فقط، بل تقوم وزارة الصحة والسكان المصرية أيضا، بنشر العديد من مقاطع الفيديو، التى تتناول موضوعات عدة، فى قطاعات مختلفة، التى لها صلة بصحة المواطنين، كى تفيدهم بكافة المعلومات الذين يريدون الوصول إليها.

وعلى جانب آخر، نوهت وزارة الصحة والسكان المصرية، على جميع المواطنين، أن يلتزموا بالحصول على الجرعة الثالثة، من لقاح فيروس كورونا وهى «الجرعة التنشيطية»، وذلك لأهميتها، مؤكده على عدم وجود أية آثار جانبية غير مألوفة، للقاحات فيروس كورونا، منذ بداية إطلاق اللقاحات وحتى الآن.

كما شددت الوزارة على ضرورة الإهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمها إرتداء الكمامة، واستخدام الكحول، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، خاصة فى الأماكن المزدحمة.