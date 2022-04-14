التعليم العالي: 3 طلاب فقط عائدين من أوكرانيا نجحوا في اختبارات هندسة

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الجامعات الخاصة، نتائج امتحانات تحديد المستوى التي أجرتها وزارة التعليم العالي للطلاب المصريين العائدين من الجامعات الأوكرانية بعد العملية العسكرية بين دولتي روسيا و أوكرانيا، موضحة أن نسب النجاح ضعيفة جداً بقطاع الهندسة ومتوسطة بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، لافتة إلى أنه عقب الإعلان عن النتائج بدأ الطلاب في التوجه للجامعات الخاصة للالتحاق بها .

العائدون من الجامعات الأوكرانية

و أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الطلاب الذين نجحوا في اختبارات تحديد المستوى لكليات الهندسة 3 طلاب فقط من إجمالي عدد 63 طالبا، و بالنسبة لكلية طب الأسنان اجتاز 132 طالبا الاختبارات بينما رسب ما يزيد عن 50 طالبا، مشيرة إلى أنه لن يحق للطلاب الراسبين التقدم مرة أخرى لإعادة الاختبارات، ولهم حق التوجه مباشرة للكليات بالجامعات الخاصة للالتحاق وإعادة التنسيق مرة أخرى بما يتماشى مع مجموع الثانوية العامة وأن لا تطبق عليهم قواعد الطلاب العائدين من أوكرانيا .

الجامعات الخاصة تبدأ في استقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا

و في السياق ذاته، بدأت الجامعات الخاصة اليوم في استقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية والذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى وذلك وفقاً للضوابط التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن إتاحة الفرصة مرة أخرى لمن تخلف عن التقديم الفترة الماضية للتحويل بسبب ظروف تأخر الأوراق وغيرها، بفتح باب التقدم مرة أخرى مايو المقبل وذلك وفقاً للمواعيد التي سيتم تحديدها الفترة المقبلة .