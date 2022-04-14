عضو بالكنيست الإسرائيلي: الحكومة تلفظ أنفاسها الأخيرة

أكد أحمد الطيبي، عضو الكنيست الإسرائيلي، على أن القائمة العربية المشتركة لن تنضم إلى الائتلاف الحكومي في إسرائيل، إلا أنها ستصوت ضد حجب الثقة عنها، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية «مكان».

القائمة العربية المشتركة لن توقع أي اتفاقات

ووصف الطيبي الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها «تلفظ أنفاسها الأخيرة»، مؤكدًا على أن القائمة العربية المشتركة لن توقع أي اتفاقات مع الائتلاف الحكومي، إلا أنها ستصوت ضد اقتراح رئيس المعارضة الحالي بنيامين نتنياهو بحجب الثقة.

أيمن عودة لم يناقش تصريحاته

ونفى عضو الكنيست الإسرائيلي أن يكون أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة قد ناقش تصريحاته التي خرج بها داعيًا العرب داخل إسرائيل الذين يخدمون في الأجهزة الأمنية إلى ترك الخدمة وإلقاء السلاح.

وأكد الطيبي معارضة القائمة العربية المشتركة للخدمة في الجيش الإسرائيلي، لافتًا إلى أنه يميز بين الملزمين بتلك الخدمة والمتطوعين فيها.

وكان اليمين الإسرائيلي شن حملة هجوم كبيرة على عودة بسبب دعواته الشبان إلى إلقاء السلاح، وبحسب ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن الشرطة تسعى للتحقق من هذه التصريحات باعتبارها تحريضًا.

لاحقًا بدأت النيابة العامة الإسرائيلية في النظر بطلب الشرطة بفتح ملف تحقيق جنائي ضد «عودة»، ولفتت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» أن التهمة ستكون «التحريض على العنف والتمرد».

وصرح نائب وزير الأمن الداخلي «يوآف سيجالوفيتش»، بأن تلك التصريحات ترتقي لمستوى جريمة جنائية، في الوقت الذي شجبت فيه «ابتسام مراعنة» التصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي معتبرة أنها تغذي النار بين العرب واليهود.

توتر سياسي وأمني

جدير بالذكر أن التوتر السياسي داخل إسرائيل يصحبه توتر أمني استوجب رفع درجة الاستعداد من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وخصوصًا في عيد الفصح الذي يبدأ غدًا، بعد فترة اضطرابات شهدت عمليات مسلحة استهدفت الإسرائيليين وحصدت أرواح 14 إسرائيليا خلال 3 أشهر، فيما ارتقى العديد من الشهداء الفلسطينيين على أيدي جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.