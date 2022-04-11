تحقيقات إسرائيلية وهجوم على نائب الكنيست أيمن عودة: «يُحرض على العنف»

تشن جهات من اليمين الإسرئيلي حملة هجوم كبيرة على النائب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست بسبب دعوته للشبان الفلسطينيين من الداخل، الذين تم تجنيدهم في صفوف الشرطة الإسرائيلية، إلى إلقاء سلاحهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن الشرطة تسعى للتحقق من هذه التصريحات التي تعتبرها تحريضًا، لافتةً إلى أن هذا الأمر قد يستغرق عدة أشهر.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لـ«هآرتس» إنه يأسف لتصريحات النائب العربي عودة وهو شخصية مُنتخبة، مشيرًا إلى أن أفراد قواته تقوم بحماية «المواطنين»، مؤكدًا أنهم سيواصلون ذلك من أجل الأمن والسلم العام.

دعوات لاعتقاله

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه وسائل التواصل الاجتماعي دعوات باعتقال النائب عودة وإقالته من الكنيست الإسرائيلي. وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت» على حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «فخورون بالجنود العرب في قوات الجيش والشرطة وجميع قوات الأمن، والذين يحرسوننا هذه الأيام الصعبة».

النيابة العامة تنظر في طلب الشرطة

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أن النيابة العامة في إسرائيل بدأت بالنظر في طلب الشرطة فتح ملف تحقيق جنائي ضد «عودة» بشبهة «التحريض على العنف والتمرد».

وقال «يوآف سيجالوفيتش»، نائب وزير الأمن الداخلي، إن تصريحات «عودة» أمر خطير قد يرتقي إلى مستوى جريمة جنائية، موضحًا في اتصال للهيئة الإسرائيلية، أن الشرطيين يدافعون عن الإسرائيليين جميعًا داعيًا إياه إلى الاعتذار ، فيما شجبت عضو الكنيست العمالية «ابتسام مراعنة» تصريحات «عودة»، قائلة إنه يغذي النار بين المجتمعين العربي واليهودي.