التصريح بدفن جثتين لطفلين لقيا مصرعهما غرقا في ترعة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، بالتصريح بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما غرقا عقب نزولهما للاستحمام بترعة بالقرية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

غرق طفلين في ترعة القرية

وكانت قرية برقطا التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قد شهدت مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام بإحدى الترع بالقرية وجرى انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى بنها العام، والتحفظ عليهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وشيع أهالي القرية الجثمانين لمثواهما الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد على رحيلهما.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلين لقيا مصرعهما غرقا برقية برقطا دائرة المركز.

العثور على جثتين في ترعة

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة كلا من «محمد ع ع»، و«عبد الرحمن س م»، طالبين بالصف الخامس الابتدائي، لقيا مصرعهما غرقا بترعة جانبية بالقرية، وجرى انتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى بنها العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وشيع أهالي القرية الجثمانين لمثواهما الأخير بمقابر القرية.

وبسؤال شهود الواقعة، أكدوا إن الطفلين كانا عائدين من أحد الدروس الخصوصية بقرية مجاورة ونزلا للاستحمام بالترعة الموجودة بالقرية، وكان أحدهما لا يجيد السباحة مما جرفهما التيار وتعرضا للغرق ولقيا مصرعهما على الفور.